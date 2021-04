Life

Alessandra Ambrosio: 40 έγινε το πρώην αγγελάκι της Victoria's Secret

Το σούπερ μόντελ έχει γενέθλια, κλείνει την τέταρτη δεκαετία της ζωής του, χωρίς να χάνει κάτι από την ομορφιά του.

Τα 40ά της γενέθλια γιορτάζει σήμερα το σούπερ μόντελ Alessandra Ambrosio.

Το πρώην «αγγελάκι» της Victoria's Secret με καταγωγή από τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ γεννήθηκε στις 11 Απριλίου του 1981 και ξεκίνησε το μόντελινγκ σε πολύ νεαρή ηλικία, στην εφηβεία της.

Έχει «περπατήσει» στις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μόδας, μεταξύ των οποίων Christian Dior, Oscar de la Renta, Giorgio Armani, Ralph Lauren and Fendi.

Από το 2004 έως και το 2017 ήταν «αγγελάκι» της Victoria's Secret.

Έχει, επίσης, εμφανιστεί σε πολλά τηλεοπτικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και το «America's Next Top Model», αλλά και σε ταινίες.

Ήταν αρραβωνιασμένη με τον επιχειρηματία Jamie Mazur, με τον οποίο έχουν δύο παιδιά, όμως χώρισαν το 2018.

