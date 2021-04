Πολιτική

Παπαθανάσης: Μετά το Πάσχα το άνοιγμα της εστίασης

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης για την εστίαση, τα μέτρα στήριξης αλλά και την αγορά της Κοζάνης.

Ιδιαίτερη στήριξη θα έχουν από την κυβέρνηση οι κλάδοι που επλήγησαν από την πανδημία τόνισε σε συνέντευξή του στο ΜEGA ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης.

«Οι κλάδοι που έχουν πληγεί θα τύχουν ιδιαίτερης στήριξης. Δε θα σταματήσει η κυβέρνηση να στηρίζει την οικονομία. Δεν θέλουμε να κλείσουν επιχειρήσεις ούτε να έχουμε απώλεια θέσεων εργασίας» σημείωσε, δίχως να προσδιορίσει τον τρόπο ή τον χρόνο.

Παράλληλα, κλήθηκε να απαντήσει εάν κυβέρνηση προτίθεται να ανοίξει νωρίτερα την εστίαση, με δεδομένη την εικόνα συνωστισμού που καταγράφεται σε πάρκα, πλατείες και παραλίες όλης της χώρας.

«Υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός κόσμου που κινείται σε πλατείες και παραλίες. Αυτό το λαμβάνει υπόψη του το μοντέλο των επιδημιολόγων. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό γίνονται συνεχώς συνεδριάσεις. Έχουν ένα πολύ σύνθετο μοντέλο. Βάζουν την κάθε κινητικότητα μέσα. Και κάθε εβδομάδα, εκεί που χωρά ένα άνοιγμα της οικονομίας, προστίθεται το άνοιγμα. Οι επιδημιολόγοι έχουν στο πρόγραμμά τους το άνοιγμα της εστίασης. Μετά το Πάσχα σε ανοιχτούς χώρους θα ανοίξει η εστίαση. Δεν υπάρχει υπουργός και κυβέρνηση που να θέλουν κλειστές οικονομικές δραστηριότητες. Όλα έχουν σχέση με τα κρούσματα, με τις ΜΕΘ» υπογράμμισε.

«Η εστίαση», είπε «έκλεισε απότομα. Είναι περίπου μισό χρόνο κλειστή. Εντός του κλάδου της εστίασης έχουμε επιχειρήσεις που στο ένα άκρο μπορεί να έχουν 200-300% αύξηση των πωλήσεων και στο άλλο άκρο να έχουν μείωση 60-70% των πωλήσεων. Κι εκεί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη έχει συμβεί».

Παράλληλα, αναφερόμενος στο αν 19 Απριλίου θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα στην Κοζάνη, έκανε λόγο ότι αυτό θα κριθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής.

Ακόμα, αναφέρθηκε στη στήριξη των θέσεων εργασίας από το κράτος. «Δεν είχαμε απώλεια θέσεων εργασίας το 2020. Σαφώς έπαιξε ρόλο η αναστολή. Στο λιανικό εμπόριο είχαμε αύξηση των θέσεων εργασίας. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τα προγράμματα για να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας».

Υπερτοπικές μετακινήσεις

Σχετικά με το αν θα επιτραπούν οι υπερτοπικές μετακινήσεις ενόψει Πάσχα, εκτίμησε ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό. Να περιμένουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Ας μη προκαταλαμβάνουμε τη κρίση των ειδικών».

Τέλος, σε ότι αφορά στο νομοσχέδιο για τις αδειοδοτήσεις των καταστημάτων, εξήγησε, ότι πλέον, οι νέοι επιχειρηματίες θα δηλώνουν την έναρξη της επιχείρησής του σε ιστότοπο και θα ξεκινά η λειτουργία της επιχείρησης αμέσως.

