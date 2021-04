Πολιτική

Στη Βεγγάζη ο Δένδιας για την επανεκκίνηση του Γενικού Προξενείου

Με ποιους θα συναντηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών και πού θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα 12 Απριλίου, στη Βεγγάζη της Λιβύης, όπου αναμένεται να συναντηθεί διαδοχικά με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Χουσεΐν Ατίγια Αμπντούλ Χαφέεζ Αλ Κατράνι (Atiya Abdul Hafeez Al Qatrani), τον δήμαρχο της Βεγγάζης Σακρ Μπουζουάρι (Saqr Bujwari) και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αγκίλα Σάλεχ Ίσα (Aguila Saleh Issa).

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις περιφερειακές εξελίξεις, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την προσεχή έναρξη λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Βεγγάζης.

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό (12.00 ώρα Ελλάδας) και ύστερα από τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων (15.30 ώρα Ελλάδας) αναμένεται να γίνουν κοινές δηλώσεις.

