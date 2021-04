Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Αυτοί είναι οι δολοφόνοι (εικόνες)

Δείτε τους δράστες της μαφιόζικης εκτέλεσης του δημοσιογράφου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους.

Εικόνες απο βίντεο κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και κάμερες ασφαλείας έχουν καταγραψει τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης στον Γιώργο Καραϊβάζ, το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το σπίτι του στον Άλιμο.





Στο μεταξύ, νέα δεδομένα προκύπτουν μέσα από τις αναλύσεις των βίντεο από κάμερες της περιοχής που έχουν στη διάθεση τους οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτει το protothema.gr, ο οδηγός του μαύρου Beverly έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι μικρόσωμος, φοράει λευκό κράνος με φιμέ τζάμι, μαύρο μπουφάν, τζίν παντελόνι και σκούρα παπούτσια. Ο συνεπιβάτης και εκτελεστής του δημοσιογράφου, είναι σωματώδης με ιδιαίτερα γυμνασμένα πόδια, μπλέ σκούρο στρατιωτικό παντελόνι, χακί μπουφάν με κουκούλα, σκουρόχρωμα παπούτσια, μαύρο σκούφο και μαύρη μάσκα για τον κορωνοϊό. Στο σημείο έφθασαν δέκα λεπτά πριν τον δημοσιογράφο και περίμεναν να παρκάρει το αυτοκίνητο για να κατέβει και να τον εκτελέσουν. Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι υπήρχε μια δεύτερη ομάδα που παρακολουθούσε τον δημοσιογράφο και ενημέρωνε τους εκτελεστές για το δρομολόγιο που ακολουθεί.

Στο μαύρο τζιπ του Γιώργου Καραιβάζ η κηδεία του οποίου θα τελεστεί σήμερα Κυριακή στις 15:00, στο χωριό του, την Καλλίφυτο Δράμας, εκεί όπου γεννήθηκε, δεν φαίνεται να είχε τοποθετηθεί σύστημα GPS, ενώ δεν έχει εντοπιστεί και το μαύρο Beverly που το ντουέτο των δολοφόνων χρησιμοποίησαν για την εκτέλεση του. Δεν αποκλείουν, είτε να το έχουν αφήσει σε κάποιο σημείο και να μην έχει εντοπιστεί, είτε να είναι ιδιόκτητο ακόμη και να το έχουν ενοικιάσει.

Το «λάθος» των δολοφόνων

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις κινήσεις τους φαίνεται πως κάποιος τους ενημερώνει ότι πλησιάζει το αυτοκίνητο του δημοσιογράφου. Πλέον αυτό που μένει να εξακριβώσουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ είναι εάν υπήρχαν συνεργοί στο έγκλημα.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ οι αξιωματικοί που ανέλαβαν την υπόθεση γνωρίζουν το δρομολόγιο διαφυγής τους μετά τη δολοφονία. Όλα δείχνουν ότι αυτή έγινε μέσω της οδού Γρανικού και από την οδό Παπανδρέου κατευθύνθηκαν προς το Άνω Καλαμάκι. Από εκεί πέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την υπόλοιπη, καθώς και εάν εγκατέλειψαν κάπου το μηχανάκι και άλλαξαν όχημα, με το οποίο μετέβησαν και στον τελικό προορισμό τους.

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1

Ο μάρτυρας της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή του, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι». Ο μάρτυρας, ένας από τους τρεις δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονταν στο σημείο, έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

«Το μόνο που είπε ήταν ένα επιφώνημα»

Οι τρεις δημοτικοί υπάλληλοι μόλις είχαν τελειώσει την εργασία του στο παρκάκι, μπροστά από το οποίο εκτελέστηκε εν ψυχρώ ο Γιώργος Καραϊβάζ και περίμεναν με τα πράγματά τους στο πεζοδρόμιο. «Ήμουν μπροστά και είδα το δολοφόνο που έριξε δύο σφαίρες στον Γιώργο, που στηρίχτηκε στη μηχανή μου», περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο αυτόπτης μάρτυρας και συνέχισε πως ο δράστης πυροβόλησε από πίσω τον δημοσιογράφο, που έπεσε στο πεζοδρόμιο.

«Ο δολοφόνος πήγε πίσω του και του έριξε 4 σφαίρες στο κεφάλι του», συμπλήρωσε και εξήγησε ότι, ήταν σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων. Περιγράφοντας τον εκτελεστή είπε πως ήταν ψηλός, περίπου 1,80 με σκουφάκι και γυαλιά ηλίου, ενώ φορούσε ένα πράσινο μπουφάν. «Ο δολοφόνος ανέβηκε στο σκουτεράκι κι έφυγε προς Γεωργίου Παπανδρέου, μετά φωνάξαμε την αστυνομία» , είπε. Ερωτηθείς αν μίλησε κανείς και κυρίως ο Γιώργος Καραϊβάζ, είπε πως, «το μόνο που άκουσα ήταν ένα «ωωωω...».

«Αυτό έγινε μέσα σε 15- 30 δευτερόλεπτα», είπε ο μάρτυρας, όπως είχε πει χθες στον ΑΝΤ1 και ο συνάδελφός του, με τον ίδιο να δηλώνει πως «δεν κατάλαβα ότι είναι δολοφονία. Ο θόρυβος ήταν σαν εξάτμιση, το όπλο το είδα, ήταν με σιγαστήρα».

Πιθανόν από το εξωτερικό οι εκτελεστές

Οι επιτελείς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής δεν αποκλείουν οι εκτελεστές του δημοσιογράφου να ήρθαν στη χώρα μας από το εξωτερικό. Δηλαδή να πρόκειται για «πληρωμένους» εκτελεστές που έβαλαν την «υπογραφή» τους στο συμβόλαιο θανάτου του Γιώργου Καραϊβάζ.





Ξεκινούν οι καταθέσεις

Από εκεί και πέρα, οι κύκλος των καταθέσεων έχει ήδη ανοίξει. Πρώτα θα μιλήσουν πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του δημοσιογράφου. Τα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Καραϊβάζ θα κληθούν να καταθέσουν για το εάν ο δημοσιογράφος δεχόταν απειλές για τη ζωή του ή εάν υπήρχε κάτι που τον προβλημάτιζε. Παράλληλα θα κληθούν να καταθέσουν και πρόσωπα από το επαγγελματικό του περιβάλλον.

Το δεύτερο σκέλος των ερευνών αναμένεται να εστιάσει στα κινητά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Γιώργου Καραϊβάζ. Η εντολή που έχει δοθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια είναι να γίνει ανάκτηση όλων των δεδομένων που μπορεί να έχουν διαγραφεί.

Παράλληλα, οι αρχές πρόκειται να ζητήσουν να αρθεί το τηλεφωνικό απόρρητο με σκοπό να ερευνηθούν τα τηλέφωνα που ήταν ενεργοποιημένα γύρω από τον τόπο της δολοφονίας την ώρα της εκτέλεσης του δημοσιογράφου. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ θεωρούν βέβαιο ότι οι εκτελεστές έλαβαν τηλεφώνημα από συνεργό τους ο οποίος παρακολουθούσε τον Γιώργο Καραϊβάζ. Ακόμη προσπαθούν να πάρουν πληροφορίες από περίοικους οι οποίοι μπορεί να γνωρίζουν οτιδήποτε χρήσιμο που θα τους βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.





Τον δολοφόνησαν με 10 σφαίρες - Τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση

Δέκα σφαίρες από τις 13 που έριξαν οι δυο δράστες, δέχτηκε ο Γιώργος Καραϊβάζ, τη στιγμή που βγήκε από το αυτοκίνητό του και κατευθυνόταν προς το σπίτι του, το μεσημέρι της Παρασκευής. Από αυτές, η μια χτύπησε στην αριστερή του παλάμη, μια στο λαιμό, δυο στο κεφάλι και έξι στο στήθος του άτυχου δημοσιογράφου, ο θάνατος του οποίου ήταν ακαριαίος. Άλλες τρεις σφαίρες χτύπησαν στο όχημά του.

Νωρίτερα, η βαλλιστική που ολοκληρώθηκε, έδειξε πως το 9αρι όπλο, με το οποίο οι δυο δράστες σκότωσαν εν ψυχρώ τον δημοσιογράφο, ήταν «καθαρό», δεν είχε χρησιμοποιηθεί ξανά σε ανάλογο περιστατικό.





