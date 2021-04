Παράξενα

Κορονοϊός: Πρωθυπουργός έκανε πάρτι γενεθλίων και το πληρώσε ακριβά

Ποια πρωθυπουργός θα πληρώσει 1.900 ευρώ γιατί παραβίασε τα μέτρα για τον κορονοϊό που επέβαλε η ίδια...

Η αστυνομία στη Νορβηγία ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε πρόστιμο στην πρωθυπουργό της χώρας Έρνα Σόλμπεργκ επειδή παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας του κορωνοϊού, διοργανώνοντας μια οικογενειακή συγκέντρωση για τα γενέθλιά της.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Σόλμπεργκ ανέρχεται σε 20.000 κορόνες Νορβηγίας (περίπου 1.900 ευρώ), δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Όλε Σέβερουντ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη τον προηγούμενο μήνα επειδή τον Φεβρουάριο οργάνωσε σε χειμερινό θέρετρο συγκέντρωση για να γιορτάσει τα 60α της γενέθλια, με τη συμμετοχή 13 μελών της οικογένειάς της, παρά το γεγονός ότι στη Νορβηγία απαγορεύονται οι εκδηλώσεις με περισσότερα από 10 άτομα βάσει των μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας covid-19.

Η αστυνομία εξήγησε ότι, αν και σε άλλα αντίστοιχα περιστατικά πιθανόν να μην επέβαλε πρόστιμο, στην περίπτωση της Σόλμπεργκ αποφάσισε να το πράξει διότι είναι η πρωθυπουργός της χώρας και η κυβέρνησή της αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για τα περιοριστικά μέτρα.

«Αν και ο νόμος είναι ίδιος για όλους, δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο», εξήγησε ο Σέβερουντ, δικαιολογώντας την απόφαση της αστυνομίας.

