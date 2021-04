Λασιθίου

Το κορονοπάρτι 19χρονης της βγήξε ξινό

Το γλέντι δεκάδων ατόμων πήρε απρόβλεπτη τροπή... Η έφοδος της ΕΛΑΣ και τα "τσουχτερά" πρόστιμα σε οικοδέσποινα και καλεσμένους.

Μία 19χρονη έκανε κορoνοπάρτι στο Λασίθι με πολλούς καλεσμένους και πλεόν καλείται να πληρώσει «τσουχτερό» πρόστιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα είχε καλέσει στο σπίτι της 21 άτομα για να κάνει πάρτι στον Άγιο Νικόλαο, ωστόσο εντοπίστηκε από την αστυνομία και της βεβαίωση πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Παράλληλα, στους παρευρισκόμενους οι αρχές έκοψαν πρόστιμο ύψους 300 ευρώ στον κάθε έναν για άσκοπη μετακίνηση.

88 τα πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και άσκοπης μετακίνησης

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκαν χθες οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

Συνολικά οι αρχές βεβαίωσαν 88 πρόστιμα σε πολίτες που καλούνται να πληρώσουν 300 ευρώ ο κάθε ένας (15 για μη χρήση μάσκας και 73 για άσκοπη μετακίνηση).

Για μη χρήση μάσκας: Βεβαιώθηκαν 7 πρόστιμα στο Ηράκλειο, 5 στο Λασίθι, 2 στα Χανιά και 1 στο Ρέθυμνο.

Για άσκοπη μετακίνηση: 48 πρόστιμα στο Ηράκλειο, 13 στα Χανιά, 7 στο Λασίθι και 5 στο Ρέθυμνο.

Πηγή: cretapost

