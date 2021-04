Κοινωνία

Νεαρός φέρεται να εξέδιδε 13χρονη με νοητική υστέρηση

Στα χέρια αστυνομικών έπεσε ο 20χρονος. Πως έπεισε την 13χρονη να τον ακολουθήσει.

Στα χέρια αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ του Αγίου Παντελεήμονα έπεσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 20χρονος, υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να είχε πείσει ένα 13χρονο κορίτσι από την Αλβανία να τον ακολουθήσει και εκείνος την εξέδιδε σε φίλους του με ανταλλάγματα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το μικρό παιδί έχει νοητική στέρηση. Φαίνεται πως του έταξε ότι θα το παντρευτεί, ότι θα τους εξασφαλίσει το μέλλον του οικονομικά και έτσι το έπεισε να τον ακολουθήσει στο διαμέρισμα, όπου έμενε στην οδό Αχαρνών, όπου συνευρέθηκαν ερωτικά, ενώ φέρεται να εξέδιδε το κορίτσι και σε φίλους του.

Το μεσημέρι της Παρασκευής το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφώνημα από κάποιον που αναγνώρισε τη μικρή στο κέντρο της Αθήνας. Οι μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ Αγίου Παντελεήμονα, που έφθασαν στο σημείο την αναγνώρισαν αμέσως, από τη φωτογραφία αναζήτησης από το Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά παρατήρησαν δίπλα έναν άνδρα που παρατηρούσε αστυνομικούς και 13χρονη. Τον πλησίασαν και η μικρή τους είπε ότι είναι ο σύντροφός της και ότι μένουν μαζί, αλλά αργότερα τους αποκάλυψε όλην την αλήθεια.

