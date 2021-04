Κοινωνία

Γιώργος Καραϊβάζ: Θλίψη στην κηδεία του δημοσιογράφου στη Δράμα (εικόνες)

Τραγικές φιγούρες η σύζυγος, ο γιος, η μητέρα και η αδερφή του άτυχου δημοσιογράφου.

Σε κλίμα οδύνης μεταξύ λίγων συγγενών πραγματοποιείται η κηδεία του αστυνομικού ρεπόρτερ με τραγικές φιγούρες τη σύζυγο, το γιο, τη μάνα και την αδερφή του άτυχου δημοσιογράφου.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής γείτονες και απλός κόσμος, κατέφθαναν στο πατρικό σπίτι του Γιώργου Καραϊβάζ στη Δράμα για να συλλυπηθούν τόσο την ηλικιωμένη μητέρα του όσο τη σύζυγο και το γιο του.



Η κηδεία προγραμματίστηκε για σήμερα το μεσημέρι μιας και έπρεπε να έρθει από τη Γερμανία η αδερφή του.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε, παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου, από το εξωκκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής, το οποίο βρίσκεται έξω από το χωριό, μέσα στη φύση.

Εν τω μεταξύ, εικόνες απο βίντεο κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και κάμερες ασφαλείας έχουν καταγραψει τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης στον Γιώργο Καραϊβάζ, το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το σπίτι του στον Άλιμο.

Παράλληλα, νέα δεδομένα προκύπτουν μέσα από τις αναλύσεις των βίντεο από κάμερες της περιοχής που έχουν στη διάθεση τους οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

