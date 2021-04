Κοινωνία

Παναγιώτης – Ραφαήλ: τα γενέθλια, η τούρτα και το μήνυμα των γονιών του (βίντεο)

Συγκινητικές στιγμές για τον μικρό μαχητή της ζωής, που γιορτάζει την επέτειο της γέννησης του. Τι λένε οι γονείς του.

«Σήμερα ο μικρός μας κλείνει τα 3 του χρόνια. Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις που ήρθαν μαζί με την διάγνωση, ο Παναγιώτης Ραφαήλ βελτιώνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Αυτό οφείλεται σε εσάς, σας ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας και μας στηρίζετε με το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Χρόνια πολλά ήρωα μας, ευχόμαστε κάθε χρόνος που περνά να σε κάνει και πιο δυνατό! Θα είμαστε πάντα δίπλα σου!!!», αναφέρουν σε ανάρτηση τους οι γονείς του Παναγιώτη – Ραφαήλ, που έχει βγει νικητής στην μάχη που δίνει για την υγεία του.

Μάλιστα, οι γονείς του Παναγιώτη – Ραφαήλ κοινοποίησαν και ένα βίντεο με τον μικρό μπροστά από την τούρτα για τα γενέθλια του, στην σελίδα που έχει δημιουργηθεί στο Facebook για τον μικρούλη .

