Μητσοτάκης: Στοιχειώδης κίνηση αυτοπροστασίας ο εμβολιασμός

Ο Πρωθυπουργός καλεί όλους να συνδράμουν την καμπάνια υπέρ του μαζικού εμβολιασμού των Ελλήνων. "Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με δήλωσή του στην εφημερίδα "Πρώτο Θέμα", ζητεί από τις πολιτικές δυνάμεις, την Εκκλησία, τους φορείς των συνταξιούχων και την κοινωνία των πολιτών να συνδράμουν την καμπάνια υπέρ του μαζικού εμβολιασμού των Ελλήνων.



Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός τονίζει: "Ο εμβολιασμός είναι ο βασικός δρόμος για να μειωθεί η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να τεθεί ξανά σε κίνηση η οικονομία".



Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:



"Όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός σώζει ζωές και προστατεύει από τον κορονοϊό, ιδιαίτερα τους πιο ευπαθείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας, από τους 200 ηλικιωμένους πολίτες που είχαν διασωληνωθεί, οι 197 δεν είχαν εμβολιαστεί. Είναι, λοιπόν, στοιχειώδης κίνηση αυτοπροστασίας, ειδικά για τους μεγαλύτερους, να εμβολιαστούν. Και υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εμβόλια για όσους από αυτούς δεν έχουν κάνει αυτό το βήμα.



Τους ζητώ να το κάνουν το συντομότερο, ώστε το τείχος ανοσίας να ξεκινήσει από εκείνους που απειλούνται περισσότερο. Σε αυτό πρέπει και μπορούν να συμβάλουν όλοι: οι πολιτικές δυνάμεις, η Εκκλησία, οι φορείς των συνταξιούχων, η κοινωνία των πολιτών.



Ο εμβολιασμός είναι ο βασικός δρόμος για να μειωθεί η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να τεθεί ξανά σε κίνηση η οικονομία.



Είναι κρίμα να χάνονται ζωές, να στερούμαστε ελευθερίες και να πληρώνει όλη η κοινωνία βαρύ κόστος, όταν κυρίως οι μεγαλύτεροι συμπολίτες μας, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στην αρχή της πανδημίας, μπορούν πλέον να προστατευθούν πλήρως. Η εμπειρία του Ισραήλ και της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και η εικόνα από τα ελληνικά νοσοκομεία πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Απευθύνω, λοιπόν, έκκληση στους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Το οφείλουν στον εαυτό τους, στους δικούς τους ανθρώπους, στην κοινωνία".

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητστάκης είναι έτοιμος να χρεώσει στους πολίτες το νέο του φιάσκο

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία αναφέρει:

«Πριν από λίγους μήνες ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος υποσχόταν 25 εκ εμβόλια ως το τέλος Ιουνίου. Αποδείχθηκε γρήγορα ότι επρόκειτο για εξωπραγματικά νούμερα και απλά έκανε εμπόριο ελπίδας.



Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης καλεί τους πολίτες να πράξουν το αυτονόητο: να εμβολιαστούν. Κι αυτό τη στιγμή που τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του εμβολιασμού, για ένα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών δεν υπάρχουν καν διαθέσιμα εμβόλια.



Ο κ. Μητσοτάκης ενοχοποιεί για μια ακόμη φορά τους πολίτες για παραλείψεις που δεν τους ανήκουν και είναι έτοιμος να τους χρεώσει το νέο του φιάσκο.



Αντί λοιπόν για εκκλήσεις καλό είναι εδώ και τώρα να λάβει τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται για χώρους εργασίας και μέσα μεταφοράς, να προχωρήσει σε συνταγογράφηση των τεστ και επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Τέλος, αντί για άβουλος παρακολουθητής της ευρωπαϊκής αποτυχίας στο ζήτημα των εμβολίων, να ενώσει τη φωνή της χώρας με τον ΠΟΥ και τις φωνές των υγειονομικών που ζητάνε άρση της πατέντας για τα εμβόλια».

Η απάντηση Πελώνη στον ΣΥΡΙΖΑ

Σε δήλωση της Κυβερνητικής Εκπροσώπου Αριστοτελίας Πελώνη, σε απάντηση της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται:

«Για ακόμα μια φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτό που ξέρει καλά. Με fake news και κορονοκαπηλεία υπονομεύει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης και των πολιτών για έξοδο από την πρωτοφανή δοκιμασία της πανδημίας. Και το τέλος της δοκιμασίας είναι ο εμβολιασμός των πολιτών. Όσο περισσότεροι πολίτες και μάλιστα ευάλωτοι απέναντι στον ιό, εμβολιαστούν, τόσο πιο γρήγορα και με ασφάλεια θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να εμβολιαστούν οι πολίτες δια της πειθούς; Κι αν όχι, τί ακριβώς προτείνει; Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει μια φωνή μιζέριας. Γνωρίζει καλά ότι τελειώνει ο χρόνος της επένδυσης στον φόβο της πανδημίας. Οι πολίτες βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ κι αυτό τον τρομάζει. Γιατί έτσι έχει μάθει να πολιτεύεται. Στο σκοτάδι.

Υ.Γ. Ο μόνος στον ΣΥΡΙΖΑ που βρήκε να πει μια θετική κουβέντα για τον εμβολιασμό, είναι ο Νίκος Φίλης. Συστήνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ να διαβάσει την ανάρτησή του για την εμπειρία από τον εμβολιασμό του».

