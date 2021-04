Αθλητικά

Άρης - ΑΕΚ: Νίκησε και βλέπει Ευρώπη η Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, πέτυχε τρία γκολ και έφυγε από το «Κλεάνθης Βικελίδης» με νίκη.

Τι κι αν είχε πάρα πολλά προβλήματα; Τι κι αν ερχόταν από τέσσερις διαδοχικές ήττες; Τι κι αν ο Μανόλο Χιμένεθ έπαιζε... το κεφάλι του; Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, πέτυχε τρία γκολ και έφυγε από το «Κλεάνθης Βικελίδης» με το 3-1 επί του δεύτερου Άρη, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική των Play Off της Super League.

«Μοιραίος» για τους Θεσσαλονικείς ο Λίντσεϊ Ρόουζ που υπέπεσε σε δύο πέναλτι, τα οποία μετέτρεψαν σε γκολ οι Μουαμέρ Τάνκοβιτς (12’) και Καρίμ Ανσαριφάρντ (37’), ενώ σκόρερ για την Ένωση χρίστηκε και ο... ξεχασμένος Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος (28’). Ο Ντάνιελ Μαντσίνι (56’) το γκολ για τον Άρη.

Η ΑΕΚ πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Στο 9’ Ρόουζ ανέτρεψε τον Έλντερ Λόπες και ο Τάνκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1. Ακολούθησαν ένα άστοχο σουτ του Σαντέ Σίλβα (20’) κι ένα αδύναμο του Τάνκοβιτς (27’), για να φτάσουμε στο 28’. Από εκτέλεση φάουλ για τον Άρη, οι φιλοξενούμενοι βγήκαν υποδειγματικά στην αντεπίθεση: ο Ανσαριφάρντ βρήκε τον Νταμιάν Σιμάνσκι κι ο Πολωνός, θέλοντας να σιγουρέψει το γκολ έδωσε στον Βασιλαντωνόπουλο για το 0-2 σε κενή εστία! Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ρόουζ απομάκρυνε αρχικά την μπάλα, ωστόσο στην εξέλιξη της φάσης βρήκε στο καλάμι τον Κώστα Γαλανόπουλο. Πέναλτι, έπειτα από υπόδειξη του VAR και 0-3, αυτή τη φορά με σκόρερ τον Ανσαριφάρντ!

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα σουτ του Φακούντο Μπερτόγλιο, που έκλεψε από τον Γαλανόπουλο, έδιωξε σε κόρνερ ο Παναγιώτης Τσιντώντας στο 52’ αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στο δεξί σουτ του Μαντσίνι, ο οποίος ήταν αποδέκτης του ωραίου συνδυασμού των Σίλβα, Δημήτρη Μάνου. Η Ένωση, ωστόσο, ήταν αυτή που έφτασε στη συνέχεια πιο κοντά σε ένα τέταρτο γκολ, ωστόσο ο Κουέστα σταμάτησε σε δυο περιπτώσεις τους Ανσαριφάρντ (62’) και Σιμάνσκι (79’) σε φάσεις τετ α τετ.

Το 3-1 έμεινε μέχρι τέλους, με την ΑΕΚ να επιστρέφει στις επιτυχίες και να μειώνει στους τρεις βαθμούς τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση αν και ο Χιμένεθ είχε - εν τέλει - στη διάθεσή του μόλις 17 παίκτες, εκ των οποίων οι τρεις τερματοφύλακες.

Οι συνθέσεις

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σάκιτς, Ρόουζ, Δεληζήσης (86’ Ματίγια), Σούντγκρεν (70’ Γκάνεα), Τζέγκο, Σάσα, Μαντσίνι (70’ Ματέο), Μπερτόγλιο, Σίλβα (86’ Μήτρογλου), Μπρούνο (46’ Μάνος).

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώντας, Λόπες, Νεντελτσιάρου, Σβάρνας, Βασιλαντωνόπουλος (60’ Μιτάι), Κρίστισιτς, Σιμάνσκι, Γαλανόπουλος (64’ Μάνταλος), Τάνκοβιτς, Ανσαριφάρντ (76’ Κοσίδης), Λιβάι (65’ Ολιβέιρα).

***Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αντιμετώπισαν Μπρούνο Γκάμα και Χρήστος Αλμπάνης, για Άρη και ΑΕΚ, αντίστοιχα. Αμφότεροι ήταν να ξεκινήσουν βασικοί, ωστόσο ο Πορτογάλος έμεινε εν τέλει εκτός αποστολής και ο Έλληνας στον πάγκο.