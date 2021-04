Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Ποιες περιοχές ήταν οι "πρωταθλήτριες" στον εντοπισμό νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ ανά περιφερειακή ενότητα.

Εξαιρετικά υψηλός παρέμεινε και την Κυριακή ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ σε δυσθεώρητα ύψη παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, εντός και εκτός ΜΕΘ.

Την Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1718 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 1.718 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 3 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 3 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 839 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 186 νέες μολύνσεις και στην Αχαΐα 57 νέοι φορείς του κορονοϊού. Αυξημένα είναι τα νέα κρούσματα σε πολλές περιφερειακές ενότητες, κυρίως στην Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία και την βόρεια Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

H ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

