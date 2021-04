Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - self test: Πόσοι μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν θετικοί

Τα στοιχεία της δήλωσης αποτελεσμάτων των self tests στην σχετική πλατφόρμα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Συνολικά 408 μη συμπτωματικοί, δυνητικά νοσούντες, εντοπίστηκαν μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης αποτελεσμάτων των self tests στην αντίστοιχη πλατφόρμα από τις 8 πμ σήμερα μέχρι τις 21.30, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, αρνητικά τεστ δήλωσαν 98.965 μαθητές, θετικά 236 μαθητές, ενώ μεταξύ του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού τα αρνητικά τεστ ήταν 50.887και τα θετικά 172.

Τα 408 άτομα θα πρέπει να κάνουν επαναληπτικό τεστ και -σε κάθε περίπτωση- να μην πάνε σχολείο, επισημαίνει το υπουργείο.

Παράλληλα, από το υπουργείο Παιδείας επισημαίνεται πως από τις 8 πμ, σε σύνολο 149.852 καταχωρισμένων αποτελεσμάτων, αφ’ ενός παρατηρείται 0,27% θετικότητα

Σύμφωνα με δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου, στον ΣΚΑΪ, είπε πως, από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο είχαν διατεθεί περίπου 380.000- 400. 000 self tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η πλατφόρμα self-testing.gov.gr άνοιξε σήμερα και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το self test μέχρι το πρωί της Δευτέρας, συνεπώς δεν αποκλείεται ο αριθμός των 35 θετικών να αυξηθεί.

Σύμφωνα με τον Άκη Σκέρτσο, το μέτρο των self tests αναμένεται να επεκταθεί σε λιανεμπόριο, εστίαση, κάποιες υπηρεσίες του Δημοσίου και μεταφορές, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στα τέλη της εβδομάδας.

Επιπλέον, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιτραπούν οι μετακινήσεις το Πάσχα με προϋπόθεση τη διενέργεια self test. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι, είναι νωρίς να μιλάμε για το Πάσχα.

