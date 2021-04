Πολιτική

Στο οχυρό Ρούπελ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος (εικόνες)

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για τη συμπλήρωση 80 ετών από τη «Μάχη των Οχυρών».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος έδωσε το παρών, σήμερα, Κυριακή 11 Απριλίου, στην εκδήλωση μνήμης και τιμής που πραγματοποιήθηκε στο οχυρό «Ρούπελ».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε για τη συμπλήρωση 80 ετών από τη «Μάχη των Οχυρών», όταν ο Ελληνικός Στρατός καθήλωσε τους εισβολείς Ναζί στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης.

Όπως ανακοινώθηκε, νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκαν την πατρική οικία του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πρώτη Σερρών.

