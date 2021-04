Αθλητικά

Αστέρας – ΠΑΟΚ: Ισοπαλία στην Τρίπολη

Ο ΠΑΟΚ άφησε δύο βαθμούς στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα.





Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 56΄ με τον Σφιντέρσκι, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 65΄ με τον Μουνάφο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ που παραμένει στην 3η θέση, αλλά μαζί με την ΑΕΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημα του Άρη που ηττήθηκε 3-1 από την Ένωση και να τον πλησιάσει στον ένα βαθμό. Παράλληλα ούτε ο Αστέρας πέτυχε τον στόχο του, που ήταν να σημειώσει την πρώτη του νίκη στα πλέι οφ, αλλά έδειξε για μία ακόμη φορά δυνατός στην έδρα του.

Να σημειωθεί ότι στα δύο ματς της κανονικής διάρκειας, οι δύο αντίπαλοι είχαν από μία νίκη, εντός έδρας. Με 2-1 ο Αστέρας και με 2-0 οι Θεσσαλονικείς. Το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα πάντως κρίνεται μάλλον δίκαιο, αν και ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρει.

Το ματς είχε ενδιαφέρουσες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες με τον ΠΑΟΚ να είναι πολύ πιο δραστήριος. Στο 5΄ ο Σφιντέρσκι σούταρε από το ύψος της μικρής και έσωσε ο Παπαδόπουλος. Ακολούθησε στο 12΄ μια καλή ευκαιρία για τον Αστέρα, όταν ο Ίνγκασον γύρισε την μπάλα στον Πασχαλάκη, η οποία του ξέφυγε, αλλά τελικά κατάφερε να την διώξει πάνω στην γραμμή.

Στο 22' είχαμε οριζόντιο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ σε κεφαλιά του Σφιντέρσκι μετά από σέντρα του Τζόλη, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό (23'), σουτ του Τζόλη από πλάγια θέση, απομάκρυνε σε κόρνερ ο Παπαδόπουλος.

Στην επανάληψη, δυνατό σουτ του Ριέρα στο 50΄ έφυγε άουτ. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 56' με δυνατό σουτ του Σφιντέρσκι μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Όμως ο Αστέρας κατάφερε να ανταποδώσει το τέρμα εννέα λεπτά αργότερα (65΄) με τον Μουνάφο από κοντά, μετά από αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Αστέρας Τρίπολης (Μ. Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σουάρεθ, Καστάνιο, Άλβαρες, Βαλιέντε, Μουνάφο (78' Μπελόκ), Τιλίκα (78΄ Κρέσπι), Φερνάντεθ (16΄ λ.τ. Ριέρα), Σίτο (67' Ιγκλέσιας), Μπαράλες.

ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Ίνγκασον, Κρέσπο, Μπαμπά, Ντάγκλας, Σβαμπ (76' Κρμέντσικ), Ζίβκοβιτς, Ουάρντα (83' Μουργκ), Τζόλης (58΄ Ελ Καντουρί), Σφιντέρσκι.

