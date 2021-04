Κοινωνία

Ραυτογιάννης για την δολοφονία Καραϊβάζ στον ΑΝΤ1: οι αυτόπτες μάρτυρες ήταν “χρήσιμοι” στους δράστες

Τι λέει ο σύμβουλος εγκληματολογικών ερευνών και βαλλιστικός ερευνητής για το όπλο και την μηχανή τον δολοφόνων, αλλά και την ώρα που επέλεξαν να “χτυπήσουν”.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο Γιώργος Ραυτογιάννης, σύμβουλος εγκληματολογικών ερευνών και βαλλιστικός ερευνητής, αναφορικά με την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Όπως είπε από τα στοιχεία που υπάρχουν από την στιγμή της δολοφονίας και από τα βίντεο που έχουν καταγράψει κινήσεις των δραστών, σίγουρα πρόκειται για επαγγελματίες εκτελεστές, κι αυτό προκύπτει και από το ότι αστόχησαν μόνο σε τρεις από τις 13 βολές, ενώ φαίνεται πως γνώριζαν καλά τις κινήσεις του Γιώργου Καραϊβάζ ή είχαν άμεση ενημέρωση για τον χρόνο άφιξης του στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε η χαμηλού κυβισμού μηχανή που χρησιμοποίησαν τους ήταν χρήσιμη για να μην δώσουν «στόχο», αλλά και για να διαφύγουν ανάμεσα σε άλλα οχήματα και έτσι να «χαθούν» στην κίνηση, λόγος για τον οποίο άλλωστε επέλεξαν να κάνουν το χτύπημα τους «μέρα μεσημέρι».

Σε ότι αφορά τους αυτόπτες μάρτυρες, ο κ. Ραυτογιάννης είπε ότι οι δράστες αδιαφόρησαν για αυτούς, καθώς δεν θεώρησαν ότι μπορεί δημοτικοί υπάλληλοι να τρέξουν και να παρέμβουν αν αντιλαμβάνονταν κάτι, ενώ μπορεί να σκέφθηκαν και ότι τους είναι χρήσιμοι ως κάλυψη, θεωρώντας κάποιος ότι δεν θα χτυπούσαν με τέτοιο μαφιόζικο τρόπο, ενώ βρίσκονταν οι τρεις υπάλληλοι σε τόσο μικρή απόσταση.

Ανέφερε τέλος ότι ο τύπος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε χαρακτηρίζεται για την ταχυβολία του, γι΄ αυτό και μπορεί οι αυτήκοοι μάρτυρες να λένε ότι άκουσαν πέντε κρότους σαν να «σκάει εξάτμιση», ενώ στην πραγματικότητα είχαν πέσει δεκατρείς σφαίρες.

