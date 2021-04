Κοινωνία

Στον ανακριτή το “χρυσό” κύκλωμα διακίνησης αναβολικών (βίντεο)

Ποια είναι τα μέλη της σπείρας που συνελήφθησαν. Τα όπλα, τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ και οι βίλες. Πως προμήθευαν σκευάσματα σε άνδρες και γυναίκες.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

To υποπολυβόλο Scorpion και το πιστόλι βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Αστυνομίας, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Αυτά τα όπλα, τρεις χειροβομβίδες και ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο με αλλοιωμένο αριθμό εντόπισαν τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας στην κατοχή ενός άνδρα ηλικίας 41 ετών, που φέρεται ως μέλος κυκλώματος, το οποίο διακινούσε αναβολικά σε αθλητές bodybuilding.

Η αξία των σκευασμάτων φτάνει τις 170.000 ευρώ, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η διακίνηση γινόταν εδώ και περίπου ένα χρόνο, παρά το γεγονός ότι τα γυμναστήρια είναι κλειστά λόγω κορονοϊού.

Η εισαγωγή των αναβολικών γινόταν από τη Βουλγαρία. Σε ορισμένα βρέθηκαν πλαστές ετικέτες και ήταν έτοιμα προς πώληση σε Νέα Υόρκη και Ρουμανία.

Το προφίλ των συλληφθέντων

Ως «εγκέφαλος» φέρεται ένας 44χρονος που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εργαζόταν, όμως έμενε σε βίλα με πισίνα. Ο συνεργός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν τα όπλα, είχε συλληφθεί το 2012 για υπόθεση με όπλα, αναβολικά και ναρκωτικά. Ο τρίτος άνδρας που συνελήφθη συμμετείχε στη διακίνηση, η οποία γινόταν με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ώστε να μην κινούν υποψίες. Όλοι τους κρατούνται και θα απολογηθούν την Δευτέρα.

Τα αναβολικά δίνουν στον αθλητή τη δυνατότητα να αυξήσει άμεσα τον μυϊκό όγκο και να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Το τίμημα όμως μπορεί να είναι μεγάλο, καθώς όπως δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Σωτήρης Αδαμίδης, Διευθυντής Παθολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, «η τακτική χρήση αυτών των σκευασμάτων, ενώ προσωρινά δίνει την αίσθηση ευεξίας, μπορεί να συνεπάγεται ακόμα και απώλεια της στυτικής ικανότητος ή πιο σοβαρά, ακόμα και από ανεπάρκεια των νεφρών, του ήπατος και άλλων ζωτικών οργάνων».

Η δραστική ουσία που περιείχαν τα σκευάσματα, τα οποία βρήκαν οι αστυνομικοί έχει απαγορευθεί παγκοσμίως, εδώ και πολλά χρόνια, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε παρενέργειες.

