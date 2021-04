Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Να εκλείψουν οι έμφυλες διακρίσεις και να διασφαλισθούν ίσες ευκαιρίες

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας στην τελετή απονομής των διεθνών βραβείων Greek International Women Award.

Την ανάγκη να ενισχυθούν οι θεσμικοί μηχανισμοί ισότητας, να εκλείψουν οι έμφυλες διακρίσεις και να διασφαλισθούν ίσες ευκαιρίες και επαγγελματικές προοπτικές μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τον χαιρετισμό της στην τελετή απονομής των διεθνών βραβείων Greek International Women Awards (GIWA), που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν την προσφορά Ελληνίδων γυναικών ανά τον κόσμο.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, τόνισε ότι «η πανδημία που βιώνουμε εδώ και ένα χρόνο, και οι αποσταθεροποιητικές εξελίξεις που προκαλεί, έχουν καταστήσει φανερό το ότι ζούμε σε μια στενά συνδεδεμένη παγκόσμια κοινότητα που αναζητά μεγαλύτερες συγκλίσεις μεταξύ ατομικού και συλλογικού συμφέροντος, ισχυρές συνέργειες μεταξύ κράτους και κοινωνίας των πολιτών, νέες μορφές αλληλεγγύης».

Παράλληλα, επισήμανε, ότι σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, η συμβολή των Ελλήνων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών, που ζουν και διαπρέπουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, είναι σημαντική και πρόσθεσε ότι «ο διαγωνισμός Greek International Women Awards, στον οποίον έλαβαν μέρος 169 Ελληνίδες ή γυναίκες ελληνικής καταγωγής από 13 χώρες, αναδεικνύει πρωτοπόρες συμπατριώτισσές μας από όλο τον κόσμο. Γυναίκες που διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως η επιστήμη, η επιχειρηματικότητα, η τέχνη, ο πολιτισμός, η κοινωνική δράση, ο αθλητισμός, αποδεικνύουν στην πράξη πως η θέληση, η ευρηματικότητα και η άοκνη προσπάθεια αποφέρουν καρπούς».

Ωστόσο, υπενθύμισε, ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι έμφυλοι κοινωνικοί φραγμοί εξακολουθούν να είναι ισχυροί και υποστήριξε ότι από τη θέση που κατέχει, θα είναι πάντα δίπλα στις Ελληνίδες κάθε ηλικίας, οι οποίες αγωνίζονται με πείσμα, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, να σπάσουν τα δεσμά της κοινωνικής αιχμαλωσίας και να υπερβούν την ακινησία, αναζητώντας νέες και καινοτόμες μορφές δημιουργίας και δράσης. «Τα φωτεινά παραδείγματά τους μας οπλίζουν με δύναμη και αισιοδοξία» τόνισε η Πρόεδρος.

Συνεχάρη, επίσης, όλες τις γυναίκες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και ιδιαιτέρως όσες βραβεύθηκαν στις ειδικές κατηγορίες βραβείων. «Να συγχαρώ τέλος την κυρία Αικατερίνη Μπελεφάντη - Σοφιανού, επιχειρηματία και Μεγάλη Ευεργέτιδα του Ελληνισμού της Αιγύπτου, στην οποία απονέμεται το βραβείο Διεθνούς Αναγνώρισης για το εξέχον κοινωνικό έργο και τη συμβολή στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και την κυρία Ελένη Κουναλάκη, πρώτη γυναίκα Αντικυβερνήτη της Πολιτείας της Καλιφόρνιας και πρώην Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ουγγαρία, στην οποία απονέμεται το βραβείο Διά Βίου Επιτεύγματος, για την πολύτιμη προσφορά της στην ενίσχυση των αρχών της ελληνοαμερικανικής φιλίας και της συνεργασίας» πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι με αφορμή πρωτοβουλίες όπως αυτή της Επιτροπής Greek International Women Awards, ας εργαστούμε όλοι ώστε να ενισχυθούν οι θεσμικοί μηχανισμοί ισότητας, να εκλείψουν οι έμφυλες διακρίσεις, προκαταλήψεις και ανισορροπίες μεταξύ των φύλων και να διασφαλισθούν ίσες ευκαιρίες και επαγγελματικές προοπτικές μεταξύ ανδρών και γυναικών».

