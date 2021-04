Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πρωταθλητές οι “ερυθρόλευκοι”

Νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο στο "Γ. Καραϊσκάκης". Εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο οι “ερυθρόλευκοι”.

Τον 46ο τίτλο της ιστορίας του εξασφάλισε και μαθηματικά ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 3-1 και μάλιστα με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» επτά αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, απέκτησαν προβάδισμα 22 βαθμών από τον δεύτερο Άρη, που ηττήθηκε εντός έδρας από την ΑΕΚ με 3-1 και υπερασπίστηκαν με επιτυχία τον τίτλο που είχαν πάρει και την προηγούμενη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 31΄ με πέναλτι του Μακέντα, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 45+3΄ με τον Χασάν κι έκανε το 2-1 και πάλι με γκολ του Αιγύπτιου επιθετικού του στο 72΄, ενώ το 3-1 σημείωσε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπρούμα.

Οι Πειραιώτες μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και από το ξεκίνημα πίεσαν τους «πράσινους», οι οποίοι έβγαζαν επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Στο 4' σέντρα του Φορτούνη στην περιοχή, έκανε την προβολή ο Μασούρας αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ που έφερε την μπάλα στην περιοχή, ο Σεμέδο πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, αλλά δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε και κατέληξε έξω. Στο 22' ο Ελ Αραμπί πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και βρήκε τον Μασούρα, αλλά το σουτ υπό πίεση που έκανε εξουδετέρωσε ο Διούδης.

Και ενώ ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να κρατήσει την μπάλα, στο 29' σε ένα μαρκάρισμα του Σεμέδο στον Μακέντα, ο Κροάτης διαιτητής συμβουλεύτηκε το VAR και καταλόγισε πέναλτι. Το εκτέλεσε ο Ιταλός επιθετικός και στο 31΄έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 34' σε κάθετη μπαλιά του Μπουχαλάκη στον Μασούρα που βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο διεθνής εξτρέμ σούταρε και ο Διούδης έδιωξε σε κόρνερ. Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν για να ισοφαρίσουν και στο 45΄, όταν ο Φορτούνης έψαξε την πάσα, η μπάλα κόντραρε, στρώθηκε στον Χασάν που έστειλε με σουτ την μπάλα να περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Ότι δεν κατάφεραν οι γηπεδούχοι από το ξεκίνημα το πέτυχαν στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μετά από σέντρα του Χολέμπας, ο Χασάν ξέφυγε από τους αμυντικούς, έπιασε την κεφαλιά και νίκησε τον Διούδη, που φέρει ευθύνη για την ισοφάριση σε 1-1, καθώς η μπάλα του έφυγε μέσα από τα χέρια.

Στην επανάληψη, μετά από σέντρα του Χολέμπας και κακή έξοδο του Διούδη που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, ο Χασάν σούταρε και πήρε το κόρνερ αφού βρήκε στο σώμα του Πούγγουρα. Στο 66' ο Παναθηναϊκός, υποχρεώθηκε να παίξει με δέκα παίκτες, αφού ο Πούγγουρας δέχτηκε δεύτερη κίτρινη για σκληρό φάουλ στον Χασάν.

Στο 72' ο Ολυμπιακός σημείωσε το 2-1, όταν σε σέντρα του Μπρούμα, μετά από νέα κακή κακή έξοδο του Διούδη, ο Χασάν έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 86΄ και στο 88΄ ο Καρλίτος είχε δύο καλά σουτ, αλλά το πρώτο έφυγε λίγο άουτ και το δεύτερο μπλόκαρε ο Σα.

Στις καθυστερήσεις, ο Παναθηναϊκός κέρδισε κόρνερ με τον Διούδη να έχει κατέβει στην περιοχή του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» απομάκρυναν τον κίνδυνο και στην αντεπίθεση ο Μπρούμα πήρε την μπάλα πίσω από τη σέντρα, έφτασε λίγο έξω από την περιοχή και πλάσαρε σε κενή εστία για το 3-1.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Μπα (36΄ λ.τ. Χασάν), Ανδρούτσος, Χολέμπας, Εμβιλά, Μπουχαλάκης (68΄ Καμαρά), Φορτούνης (68΄ Μπρούμα), Μασούρας (90΄ Ρέαμπτσιουκ), Ελ Αραμπί.

Παναθηναϊκός (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Σένκεφελντ (46΄ Αλεξανδρόπουλος), Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Νιάς, Βέλεθ, Μαουρίσιο (77΄ Ιωαννίδης), Βιγιαφάνιες (83΄ Ενμπαγκοτό), Χατζηγιοβάνης (79΄ Αϊτόρ), Μακέντα (83΄ Καρλίτος).

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι εξασφάλισε και μαθηματικά τον δεύτερο συνεχή τίτλο στο πρωτάθλημα, επτά αγωνιστικές πριν από τη λήξη των πλέι οφ.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η πειραϊκή ΠΑΕ έσπευσε να χαιρετίσει το «ερυθρόλευκο» επίτευγμα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «46 Πρωταθλήματα και Συνεχίζουμε Να Ονειρευόμαστε!», ήταν η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

