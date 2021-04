Life

Γιατί να γυμναστείς έξω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

7 λόγοι για τους οποίους η άσκηση σε εξωτερικούς χώρους είναι απαραίτητη.

Το ξέρω ότι ίσως σου φαίνεται πιο βολικό να ασκηθείς σπίτι ή προ πανδημίας στο γυμναστήριο. Όμως η άσκηση σε εξωτερικούς χώρους παρέχει μια σειρά από οφέλη, πέρα ??από αυτά που παρατηρούνται με τις παραδοσιακές ασκήσεις εσωτερικού χώρου.

Η εκτέλεση μιας προπόνησης σε εξωτερικό χώρο αποφέρει οφέλη πέρα ??από αυτό που θα είχες ολοκληρώνοντας την ίδια προπόνηση σε εσωτερικό χώρο.

Σήμερα μάλιστα όπου εξαιτίας της πανδημίας τα γυμναστήρια παραμένουν κλειστά, είναι μάλλον ζωτικής σημασίας να βγεις από το σπίτι σου, ακόμα κι αν πρόκειται για μία ή δύο ώρες καθημερινά.

Μάλιστα, το Αμερικανικό Συμβούλιο Άσκησης ξεκίνησε μια εθνική εκστρατεία που ονομάζεται Moving Together Outside. Η εκστρατεία στοχεύει στη δημιουργία υποστήριξης για την εξάλειψη των εμποδίων για τη χρήση πάρκων, σχολικών χώρων και άλλων δημόσιων υπαίθριων χώρων όπου θα διεξάγονται προγράμματα σωματικής άσκησης που οργανώνονται ή διευθύνονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες άσκησης.

Η άσκηση έξω είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να επιδιώξεις. Υπάρχουν βασικοί λόγοι για τους οποίους είναι ανάγκη να βάλεις την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους στη ζωή σου…

Διάβασε περισσότερα στο Bestofyou.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Καραϊβάζ: Ο συγκλονιστικός επικήδειος από τον γιο του

e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ πληρώνουν επιδόματα και αναδρομικά σε κληρονόμους

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 1718 νέα κρούσματα την Κυριακή