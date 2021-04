Life

Νανά Παλαιτσάκη: Η πρώτη ανάρτηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας

Τι αναφέρει η ίδια για την κατάσταση της και το σοβαρό επεισόδιο, λίγες ώρες μετά τον εμβολιασμό της κατά του κορονοϊού.

Μία περιπέτεια υγείας αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες η Νανά Παλαιτσάκη, η οποία το βράδυ του Σαββάτου εισήχθη στο νοσοκομείο με βαρύ καρδιακό επεισόδιο.

Η γνωστή δημοσιογράφος σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες ένιωσε έναν έντονο πόνο στο στήθος και συγγενικό της πρόσωπο τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της.

Αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν”.

Την Κυριακή η Νανά Παλαιτσάκη έκανε την πρώτη ανάρτησή της στο Facebook, θέλοντας να ενημερώσει τους θαυμαστές της για την κατάσταση της υγείας της.

