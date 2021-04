Αθλητικά

Προμηθέας - Μεσολόγγι: Νίκη στο ρελαντί για τους γηπεδούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Προμηθέας επιβλήθηκε εντός έδρας του Μεσολογγίου, το οποίο υποβιβάζεται.

Την πορεία του για παρουσία στην πρώτη τετράδα της Βasket League συνέχισε ο Προμηθέας, επικρατώντας με 84-68, του Μεσολογγίου, στην Πάτρα, για την 21η αγωνιστική. Η ήττα αυτή οδηγεί στην... Α2 την ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου, αφού η Λάρισα πήρε νίκη «ανάσα» επί του Ηρακλή.

Οι Αχαιοί έφτασαν τους 33 βαθμούς σε 19 αγώνες, την ώρα που η 3η ΑΕΚ έχει 34 βαθμούς σε 20 αγώνες. Οι Τζέριαν (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και Τζεράι Γκραντ (15 πόντοι) ήταν εξαιρετικοί για τον Προμηθέα, που είχε την υπεροχή στα ριμπάουντ, με 11 περισσότερα από το Μεσολόγγι. Ο Μαρκ Λάιονς ξεχώρισε με 19 πόντους και 6 ασίστ για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Γιουτζίν Λόρενς είχε συγκομιδή 15 πόντους και 5 ασίστ.

Ο Προμηθέας βασίστηκε στους Τζέριαν Γκραντ και Φορντ στο ά μέρος, με τον τελευταίο να έχει συνεισφορά στα ριμπάουντ, όπως και ο Φορντ. Μετά το 22-15 της 1ης περιόδου, οι παίκτες του Μάκη Γιατρά ξέφυγαν με +12 (38-26 στο 16'). Λόρενς και Λάιονς έκαναν ό,τι μπορούσαν για το Μεσολόγγι που βρέθηκε στο -9, 44-35, στο ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, το Μεσολόγγι μείωσε στο καλάθι, 44-42, αλλά αντέδρασαν γρήγορα ο Τζέριαν Γκραντ, ο Γιάννης Αθηναίου και ο Χάρης Γιαννόπουλος. Η 3η περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Αχαιούς στο +10, 66-56, αλλά η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου δεν είχε αποθέματα για να αντιδράσει στην 4η περίοδο (84-68).

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 44-35, 66-56, 84-68

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 8, Λούντζης 7 (1), Αγραβάνης Δ. 9 (1), Τζέριαν Γκραντ 16 (1), Γιαννόπουλος 8 (1), Τζεράι Γκραντ 15, Αγραβάνης Γ., Φορντ 7 (1), Χριστοδούλου 3 (1), Αθηναίου 9 (2)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Ντίνος Καλαμπάκος): Λόρενς 15 (3), Γκότσερ 12 (1), Λάιονς 19 (4), Λάνγκφορντ 3, Σαχπατζίδης 2, Ντέιβις 6, Ναούμης, Μοτσενίγος, Χατζηνικόλας 3 (1), Γράβας 3 (1), Σταματογιάννης, Όστοϊτς 5.

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: Θρίλερ με πτώμα στον Ισθμό

Κορονοϊός - self test: Πόσοι μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν θετικοί

e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ πληρώνουν επιδόματα και αναδρομικά σε κληρονόμους