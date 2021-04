Αθλητικά

Λάρισα - Ηρακλής: Οι Θεσσαλοί πανηγύρισαν την παραμονή!

Μεγάλη νίκη πέτυχε η ομάδα του κάμπου, η οποία ευνοήθηκε και από την νίκη του Προμηθέα.

Η Λάρισα (6-15) πέτυχε τεράστια νίκη επί του Ηρακλή (7-12) με σκορ 80-76 και σε συνδυασμό με την ήττα του Μεσολογγίου από τον Προμηθέα, πανηγυρίζει την παραμονή της στην Basket League ενώ απομένει μια αγωνιστική για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος.

Η Λάρισα υποδέχτηκε το βράδυ της Κυριακής 11/4 τον Ηρακλή, έχοντας παράλληλα το… ακουστικό της στην Πάτρα, εκεί όπου το Μεσολόγγι αντιμετώπιζε τον Προμηθέα.

Ο «Γηραιός» ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα όμως οι Θεσσαλοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο και σε συνδυασμό με την ήττα του Μεσολογγίου, ανανέωσαν την παραμονή τους στην Basket League και τη νέα σεζόν.

Το δίδυμο των Ίμπανκς, Χάνλαν κουβάλησε επιθετικά τον Ηρακλή στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Λάρισα, σκοράροντας από 7 πόντους έκαστος για την ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου που προηγήθηκε με 15-24 στο 10’, σουτάροντας 6/9 δίποντα και 4/7 τρίποντα, υποχρεώνοντας παράλληλα τους γηπεδούχους σε 5 λάθη σε αυτό το διάστημα. Οι Θεσσαλοί πίεσαν όμως οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 33-43, βρίσκοντας λύσεις με το μακρινό σουτ.

Την ίδια στιγμή η Λάρισα είχε τον έλεγχο των ριμπάουντ (24-13) όμως και στηρίχθηκε επιθετικά στον Ρας. Ο Ηρακλής είχε τον έλεγχο ως τις αρχές της τέταρτης περιόδου, εκεί όπου ο Χάνλαν έκανε το 60-67 στο 33’. Η Λάρισα απάντησε με σερί 8-0 (68-67), ο Παπαδάκης έκανε το 77-72 με 2/2 βολές ενώ οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με 80-76, κάνοντας επιμέρους σκορ 26-16 στο τέταρτο δεκάλεπτο.





