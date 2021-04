Αθλητικά

Ενόργανη γυμναστική - Μπισμπίκου: Σοκάρει η καταγγελία της για ξύλο στους αθλητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Στεφανί Μπισμπίκου είναι μια από τις 22 αθλήτριες που κατήγγειλαν τα όσα εφιαλτικά βίωσαν σε μικρή ηλικία στις προπονήσεις τους.

Σοκάρει η μαρτυρία της πρωταθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής Στεφανί Μπισμπίκου σχετικά τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του αθλήματος.

Η Μπισμπίκου είναι μια από τις 22 αθλήτριες που μέσω επιστολής προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό κατήγγειλαν τα όσα εφιαλτικά βίωσαν σε μικρή ηλικία στις προπονήσεις τους.

Μιλώντας στο Open τονίζει ότι τιμωρούσαν παιδιά που μπορεί να είχαν πάρει 100 – 200 γραμμάρια παραπάνω, ενώ περιγράφει τον μεγάλο φόβο που επικρατούσε και γι’αυτό τα στόματα έμεναν κλειστά. Καταγγέλλει, μάλιστα, πως κάποιοι από τους προπονητές είναι ακόμα εν ενεργεία.

«Οι τιμωρίες ήταν πχ για τα κιλά. Για λίγα παραπάνω γραμμάρια το παιδί έτρεχε σε όλη την προπόνηση έξω από το γυμναστήριο στο κρύο. Κάποιος που μπορεί να ήταν τραυματίας τον έβαζαν να κάνει προπόνηση ή να κατεβαίνει σε αγώνες. Έχω δει να τραβάνε αθλητές από τα μαλλιά. Υπήρχε μεγάλος φόβος και γι’ αυτό τα παιδιά δεν μπορούσαν να μιλήσουν στους γονείς τους. Έβλεπα πάρα πολύ ξύλο και να σκίζονται μπλούζες από τα τραβήγματα. Υπήρχε κακή μεταχείριση. Στην αρχή είχα φοβηθεί και εγώ και δεν ήθελα να πάω ξανά στο γυμναστήριο. Έτσι πληροφορήθηκαν και οι γονείς τον λόγο για τον οποίο δεν ήθελα να ξαναπάω. Δεν γνωρίζω όλα τα ονόματα αλλά κάποιοι είναι ακόμα εν ενεργεία προπονητές», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα

Δολοφονία Καραϊβάζ: Αυτοί είναι οι δολοφόνοι (εικόνες)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πρωταθλητές οι “ερυθρόλευκοι”