Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου: Τα τραγούδια, η κόρη, η βιογραφία και οι γάμοι

Όσα θέλετε να μάθετε για την μεγάλη στιχουργό, που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου ήταν μία από τις σημαντικότερες στιχουργούς του προηγούμενου αιώνα που άφησε το στίγμα της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Ποια ήταν η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου;

Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας το 1893.

Το 1911 παντρεύτηκε με προξενιό με τον Κωστή Νικολαΐδη, 20 χρόνια μεγαλύτερό της.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, την Καίτη και την Μαίρη.

Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον τόπο της και να μετακομίσει στην Αθήνα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Ξεκίνησε να γράφει στίχους το 1948 και να τα πουλά για 200 και 300 δραχμές.

Ήταν εθισμένη στον τζόγο και έχανε τα χρήματά της παίζοντας χαρτιά.

Όταν έγραφε τους στίχους αποποιούταν από τα πνευματικά της δικαιώματα.

Συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες όπως ο Τσιτσάνης, ο Χιώτης, ο Χατζιδάκις, ο Καλδάρας και άλλοι.

Μερικά από τα τραγούδια της ήταν τα εξής: “Περασμένες μου αγάπες”, “Δυο πόρτες έχει η ζωή”, “Πετραδάκι, πετραδάκι”, “Όνειρο απατηλό”, “Η διπρόσωπη”, “Είμαι αϊτός χωρίς φτερά”, “Στου Αποστόλη το κουτούκι”, “Ρίξτε στο γυαλί φαρμάκι”, “Μου σπάσανε το μπαγλαμά”, “Τα καβουράκια” και άλλα.

