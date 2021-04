Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γέννησε και αμέσως μετά διασωληνώθηκε

Αμέσως μετά την καισαρική, η νεαρή γυναίκα διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ Covid. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας μητέρας και βρέφους.

Μία νεαρή γυναίκα 30 ετών πάσχουσα σοβαρά από κορονοϊό γέννησε την Κυριακή πρόωρα με καισαρική στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Η γυναίκα νόσησε από κορονοϊό. Κρίθηκε σκόπιμο από τους γιατρούς του νοσοκομείου να προχωρήσουν σε καισαρική τομή, ενώ εξετάστηκε και η πιθανότητα μεταφοράς της γυναίκας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ωστόσο, οι γιατροί προχώρησαν σε καισαρική τομή στην Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Τρικάλων. Το μωρό, που είναι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στη Λάρισα, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου υπάρχει μονάδα πρόωρων νεογνών, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Αμέσως μετά την καισαρική, η νεαρή γυναίκα διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ covid του νοσοκομείου Τρικάλων, όπου και νοσηλεύεται με την κατάστασή της μέχρι αυτή την ώρα να είναι σταθερή.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι ανάλογο στο νοσοκομείο Τρικάλων. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και κατάφεραν να φέρει στον κόσμο η γυναίκα το μωρό της.

