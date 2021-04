Life

“Άγριες Μέλισσες” - Θεοφανία Παπαθωμά: Η απίθανη αντίδραση της κόρη της, όταν βλέπει την σειρά

Τι αποκάλυψε η πρωταγωνίστρια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 για τα παιδιά της και τις αντιδράσεις τους.

Η Θεοφανία Παπαθωμά, σε τηλεοπτική συνέντευξη της, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε την απίθανη αντίδραση της μικρότερης κόρης της όταν την βλέπει στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες”, όπου ενσαρκώνει την Βιολέτα.

«Η μικρή τα νεύρα της, δε θέλει καθόλου να το βλέπει. Λέει “Όχι Δούκα, όχι Δούκα”. Η Αγάπη η μεγαλύτερη θέλει να το βλέπει, της αρέσει πάρα πολύ. Δε ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται, η αλήθεια είναι. Η μικρή μου λέει “γιατί δύο μαμάδες; Εσύ και αυτή”. Τι να της πω; Ότι αυτή είναι ψεύτικη; Είναι δύσκολο να το κατανοήσει», είπε η Θεοφανία Παπαθωμά.

