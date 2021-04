Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μαρτίνς: Ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος

Πού αφιέρωσε τον τίτλο ο Πορτογάλος τεχνικός, μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ικανοποιημένος από το δεύτερο πρωτάθλημα σε τρία χρόνια, με το οποίο πίστωσε το βιογραφικό του ως τεχνικός του Ολυμπιακού, ο Πέδρο Μαρτίνς υπογράμμισε στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πως η ομάδα του ήταν και φέτος, ξεκάθαρα, η καλύτερη του ελληνικού πρωταθλήματος.

«Αφιερώνω τον τίτλο στον κόσμο μας, που φέτος έλειπε και δεν ήταν καθόλου το ίδιο. Σε όλους τους επαγγελματίες του Ολυμπιακού. Είμαστε μια οικογένεια. Στον πρόεδρό μας και φυσικά σε όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού. Είμαι συγκινημένος για όσα έχουμε πετύχει», δήλωσε ο Πορτογάλος.

Όσο για το αν είναι το δυσκολότερο πρωτάθλημα λόγω της πανδημίας; «Όλα τα πρωταθλήματα είναι δύσκολα. Το περυσινό ήταν δύσκολο και φέτος ήταν ακόμα δυσκολότερο, καθώς δεν είχαμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα με ξεκάθαρο τρόπο. Δείχνει την αξία μας, τη μεγάλη διαφορά μας και είμαστε ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος».

Αναφορικά με το κίνητρο που είχε ο Ολυμπιακός για να φτάσει και φέτος στο πρωτάθλημα, είπε: «Έχουμε γενικότερα κίνητρο να δείχνουμε μια ωραία εικόνα. Το δείχνουμε με τη διαφορά αυτή. Δείχνει πως ο Ολυμπιακός φτάνει στον τίτλο με απόλυτη διαφάνεια».

Ερωτηθείς αν η συμμετοχή του Χασάν στη θέση του τραυματία Μπα και η συνακόλουθη αλλαγή σχηματισμού (4-4-2 από 3-4-3) ήταν το “κλειδί” της νίκης, απάντησε: «Δεν οφείλεται σ’ αυτό. Ξεκινήσαμε καλά το ματς, με δύο κλασικές ευκαιρίες. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε. Έγινε η αναγκαστική αλλαγή κι έτσι αλλάξαμε το παιχνίδι. Δεν νομίζω όμως ότι οφείλεται εκεί, καθώς και πριν είχαμε ευκαιρίες».

Στη συνέντευξη Τύπου και σε ερώτηση για το πώς φαντάζεται τον Ολυμπιακό έναν χρόνο μετά, απάντησε: «Να κατακτούμε έναν τίτλο σε ένα γήπεδο γεμάτο φιλάθλους. Αυτό που θέλουμε είναι οι ζωές μας να επανέλθουν στην κανονικότητα».

Για το αν το μυστικό της ομάδας είναι πως MVP είναι το σύνολο, δεν είχε αμφιβολία: «Πραγματικά είχαμε πει το ίδιο και πέρυσι. Πως MVP είναι η ομάδα. Μία ομάδα ενωμένη. Μία ενωμένη οικογένεια. Παίζουμε και δουλεύουμε ο ένας για τον άλλον και έχουμε κάνει τον Ολυμπιακό πρωταθλητή».

Όσο για το κίνητρο με τον τίτλο εξασφαλισμένο; «Πάντα υπάρχει γιατί πάντα θέλουμε να δίνουμε καλή εικόνα και να προσφέρουμε θέαμα. Το ότι πήραμε τον τίτλο επτά αγωνιστικές πριν το τέλος δείχνει την ποιότητα. Όμως, όποιος παίζει στον Ολυμπιακό πρέπει να σέβεται και να τιμάει τη φανέλα. Έχουμε το κίνητρο να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς από πέρυσι».

