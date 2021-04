Κοινωνία

Λύκεια: Με self tests επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Πόσα κρούσματα έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Πώς εκδίδεται η σχολική κάρτα, την οποία επιδεικνύουν οι μαθητές.

Πυρετώδεις ήταν οι απολυμάνσεις στα Λύκεια όλης της χώρας, προκειμένου να υποδεχθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια μαθητές και καθηγητές. Ένα 24ωρο πριν από το άνοιγμα των Λυκείων, άρχισε η λειτουργία της πλατφόρμας για τη δήλωση του αποτελέσματος των self tests μαθητών και εκπαιδευτικών.

Γονείς και εκπαιδευτικοί, μόλις βγουν τα αποτελέσματα του τεστ, πρέπει να μπουν στo self-testing.gov.gr και να επιλέξουν το πεδίο Δήλωση Αποτελέσματος για την έκδοση σχολικής κάρτας. Συμπληρώνουν τα στοιχεία του μαθητή ή εκπαιδευτικού που έκανε το τεστ, την ημερομηνία διεξαγωγής του τεστ, τον τύπο του και το αποτέλεσμα του. Αμέσως μετά εκδίδεται η σχολική κάρτα που περιέχει τα στοιχεία του γονιού, του μαθητή και τα στοιχεία του τεστ. Αυτήν την κάρτα εκτυπωμένη ή και αντιγράφοντας χειρόγραφα τα στοιχεία της, οι μαθητές την επιδεικνύουν στον καθηγητή της 1ης διδακτικής ώρας.

Στην περίπτωση που το τεστ βγει θετικό, οι πολίτες οφείλουν να το δηλώσουν στην ίδια πλατφόρμα και κατόπιν να προβούν σε δεύτερο τεστ σε κάποια δημόσια δομή. Δεν χρειάζεται έλεγχος με self test αν κάποιος έχει αρνητικό μοριακό τεστ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, από τις δηλώσεις των αποτελεσμάτων των self tests μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας, η θετικότητα καταγράφεται μέχρι στιγμής στο 0,27% και εντοπίστηκαν 408 δυνητικά νοσούντες. Ειδικότερα, 236 μαθητές δήλωσαν θετικό τεστ και 98.965 αρνητικό, ενώ από το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, 172 τεστ ήταν θετικά και 50.887 αρνητικά.

Για τη νέα πραγματικότητα, μίλησαν στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” μαθητές Λυκείου, λίγο πριν την επιστροφή τους στις σχολικές αίθουσες.





Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί η επέκταση του μέτρου των self tests στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τις μεταφορές και σε κάποιες λειτουργίες του Δημοσίου.

