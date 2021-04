Life

BAFTA: Το “Nomadland” σάρωσε τα βραβεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαδικτυακά, λόγω πανδημίας, η τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η αμερικανική δραματική ταινία “Nomadland”, για μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν σε βαν, ήταν ο μεγάλος νικητής των βρετανικών κινηματογραφικών βραβείων BAFTA, στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας και σε εκείνες για τη γεννημένη στην Κίνα σκηνοθέτρια Κλόε Ζάο και πρώτου γυναικείου ρόλου για τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ.

Η τελετή της Βρετανικής Ακαδημίας Τεχνών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά για δύο νύχτες με τους υποψηφίους να συνδέονται μέσω βίντεο, λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Ωστόσο, οι κινηματογραφικοί αστέρες Χιου Γκραντ και Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας εμφανίστηκαν διά ζώσης στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ενώ η Ρενέ Ζελβέγκερ και η Άννα Κέντρικ συνδέθηκαν μαζί τους από ένα στούντιο στο Λος Άντζελες, προκειμένου να παρουσιάσουν τα βραβεία.

Στο “Nomadland”, που θριάμβευσε στις Χρυσές Σφαίρες, πρωταγωνιστεί η 63χρονη ΜακΝτόρμαντ στον ρόλο μιας χήρας, η οποία εν μέσω οικονομικής ύφεσης στις ΗΠΑ, μετατρέπει το βαν της σε κινητό σπίτι και ξεκινά ένα ταξίδι κάνοντας περιστασιακές δουλειές στην πορεία.

«Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτό το βραβείο στην κοινότητα των νομάδων που τόσο γενναιόδωρα μας καλωσόρισαν στις ζωές τους», είπε η Ζάο, που κέρδισε στην κατηγορία της σκηνοθεσίας, στην ομιλία αποδοχής του βραβείου. «Ευχαριστούμε που μας δείξατε πως τα γηρατειά είναι ένα όμορφο κομμάτι ζωής, ένα ταξίδι το οποίο όλοι θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε και να τιμήσουμε. Το πώς συμπεριφερόμαστε στους ηλικιωμένους μας λέει πολλά για το τι είμαστε ως κοινωνία και πρέπει να τα πάμε καλύτερα».

Το “Nomadland” κέρδισε επίσης το βραβείο διεύθυνσης φωτογραφίας.

Το βραβείο βρετανικής ταινίας κέρδισε η ταινία “Promising Young Woman” το οποίο κέρδισε επίσης στην κατηγορία πρωτότυπου σεναρίου.

Η Ακαδημία απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Πρίγκιπα Φίλιππο, σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ, που απεβίωσε την Παρασκευή. Ο Φίλιππος ήταν ο πρώτος Πρόεδρος των BAFTA το 1959. Ο εγγονός του, Πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ο νυν Πρόεδρος των BAFTA.

Έπειτα από την κατακραυγή που προκάλεσαν πέρυσι τα BAFTA, όταν παρουσίασαν έναν κατάλογο με ηθοποιούς διεκδικητές των βραβείων που ήταν όλοι λευκοί, περισσότεροι από τους μισούς από τους 24 υποψήφιους φέτος ήταν έγχρωμοι.

Ο βετεράνος Άντονι Χόπκινς κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του στην ταινία “The Father” όπου υποδύεται έναν άνδρα που πάσχει από άνοια. «Είμαι σε μια περίοδο της ζωής μου κατά την οποία δεν περίμενα ποτέ να πάρω αυτό το βραβείο», δήλωσε ο 83χρονος ηθοποιός στους δημοσιογράφους, ο οποίος πρόσθεσε πως λόγω ηλικίας ήταν “εύκολο” να κάνει την ταινία.

Η Γουν Γιου-Τζουνγκ κέρδισε στην κατηγορία δεύτερου γυναικείου ρόλου για το “Minari” όπου υποδύεται μια γιαγιά που έρχεται από τη Νότια Κορέα στις ΗΠΑ για να φροντίσει τα εγγόνια της. Η 73χρονη, που είναι υποψήφια για Όσκαρ, προκάλεσε γέλια στην ομιλία αποδοχής του βραβείου όταν είπε αστειευόμενη ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να αναγνωριστεί από Βρετανούς, «που είναι γνωστό πως είναι πολύ σνομπ».

Ο Ντάνιελ Καλούγια, που κέρδισε πολλά βραβεία φέτος για τον ρόλο του ακτιβιστή των “Μαύρων Πανθήρων” Φρεντ Χάμπτον στο “Judas and the Black Messiah”, κέρδισε στην κατηγορία δεύτερου ανδρικού ρόλου.

Ο σκηνοθέτης των “Brokeback Mountain” και “Η ζωή του Πι”, Ανγκ Λι, έλαβε την ανώτατη διάκριση της BAFTA για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο.

Ειδήσεις σήμερα:

Λύκεια: Με self tests επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Ανοίγει το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα

Ολυμπιακός - Μαρτίνς: Ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος