Κορονοϊός: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης στις ΗΠΑ

Ξεπέρασε τους 60.000 νεκρούς ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Καλιφόρνια, ανέφερε χθες Κυριακή στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα San Francisco Chronicle.

Στην πολιτεία είχαν καταγραφεί ως προχθές Σάββατο 60.015 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 3.673.398 κρουσμάτων του SARS-CoV-2, σύμφωνα με την εφημερίδα. Μόνο στην Bay Area είχαν καταγραφεί 6.053 θάνατοι επί συνόλου 427.349 μολύνσεων, σύμφωνα με την ειδική σελίδα Coronavirus Tracker της εφημερίδας (https://www.sfchronicle.com/projects/coronavirus-map/).

Την Πέμπτη, οι αρχές της πολιτείας έχουν αναγγείλει ότι θα μπορούν πλέον να εμβολιαστούν όλοι οι κάτοικοι ηλικίας άνω των 16 ετών, ωστόσο ορισμένες κομητείες αποφάσισαν να κινηθούν ακόμη ταχύτερα, σύμφωνα με την Κρόνικλ.

