Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Από το εξωτερικό ήρθαν οι εκτελεστές; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τη μαφιόζικη εκτέλεση του Γιώργου Καραϊβάζ. Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

H ειδική ομάδα από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, εκτός από το βίντεο-ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ερευνά την περιοχή και για άλλα βίντεο για να απομονώσουν κάποιο άλλο στοιχείο που θα τους βοηθήσει αναφορικά με τη μηχανή, τα ρούχα και τον σωματότυπο των εκτελεστών του Γιώργου Καραϊβάζ. Παράλληλα, ψάχνουν το λάθος που μπορεί να έκαναν είτε πριν είτε μετά την εκτέλεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές ερευνούν το σενάριο οι δράστες να έχουν έρθει από το εξωτερικό για να εκτελέσουν “συμβόλαιο θανάτου”. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν μετά τη δολοφονία οι δράστες, που είχαν ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο, να άφησαν κάπου το δίκυκλο, σε κάποιο πάρκινγκ ή αποθήκη ή ακόμη και να άλλαξαν ρούχα και να έφυγαν με κάποιο άλλο μέσο, ώστε να μην κινήσουν την παραμικρή υποψία.

Για το στυγερό έγκλημα μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. «Θέλανε τον Γιώργο νεκρό», είπε ο κ. Καλλιακμάνης, εξηγώντας πως ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στο σημείο και είδε τη σκηνή του εγκλήματος. «Αυτός που πυροβόλησε τον Γιώργο, ίσως είχε πάρει την εντολή “Θα τον σκοτώσεις κι αν δεν τον σκοτώσεις δεν θα πληρωθείς», συμπλήρωσε, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρχε κι ένα τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στη δολοφονία.

Ο Γιώργος Ραυτογιάννης, σύμβουλος εγκληματολογικών ερευνών, τόνισε στην ίδια εκπομπή πως οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα θανάτου και πιθανότατα είχαν δοκιμάσει κι άλλες φορές το προηγούμενο διάστημα να πλησιάσουν και να σκοτώσουν τον Γιώργο Καραϊβάζ. Εξέφρασε τη βεβαιότητα πως ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένοι, ενώ σχολίασε πως η επίθεση έγινε μέρα-μεσημέρι προκειμένου να διαφύγουν ευκολότερα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο “Καλημέρα Ελλάδα” πως έπαθε σοκ βλέποντας το θύμα μέσα σε μία λίμνη αίματος. Δεν τον αναγνώρισε και μάλιστα είπε στην κόρη της να ειδοποιήσουν τον Γιώργο Καραϊβάζ προκειμένου να κάνει ρεπορτάζ για το έγκλημα.

Δείτε το τραγούδι το οποίο αφιέρωσε στον αδικοχαμένο Γιώργο Καραϊβάζ ο Γιώργος Παπαδάκης και η εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”:

Ειδήσεις σήμερα:

Λύκεια: Με self tests επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Ανοίγει το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα

Ολυμπιακός - Μαρτίνς: Ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος