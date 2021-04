Υγεία - Περιβάλλον

Λινού στον ΑΝΤ1: Τα παιδιά μετά τα self test πρέπει να υποβάλλονται σε μοριακά τεστ (βίντεο)

Τι είπε για την αξιοπιστία των self test, το άνοιγμα της Εστίασης, τις μετακινήσεις από νομό σε νομό και για τη δυσπιστία των πολιτών για την ασφάλεια του εμβολίου της AstraZeneca.

Για το άνοιγμα των σχολείων με δύο self test την εβδομάδα για μαθητές και καθηγητές, τις μετακινήσεις από νομό σε νόμο, αλλά και την το εμβόλιο της AstraZeneca μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Αναφερόμενη στην επιδημιολογική εικόνα από τα κρούσματα που δηλώθηκαν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, τόνισε πως είναι βελτιωμένη διευκρινίζοντας ωστόσο «αν η μεθοδολογία των κατοίκων τεστ δεν έχει ψευδώς αρνητικά».

Επεσήμανε ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που βρέθηκαν θετικοί να μην κινδυνέψουν να γίνουν αντικείμενο ρατσισμού.

Σε ερώτηση αν θα μπορούσαν τα self test να αποτελέσουν έναν οδηγό για τo σταδιακό άνοιγμα της Εστίασης, αλλά και των μετατακινήσεων από νομό σε νομό, η κ. Λινού πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας να πάρει ένα τυχαίο δείγμα από τα παιδιά που δήλωσαν αρνητικά και να επαναλάβει με μοριακό τεστ για να επιβεβαιωθεί ότι τα self test είναι αξιόπιστα.

Για το "κύμα" δυσπιστίας και τον φόβο που εκφράζει μερίδα πολιτών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εμβολίου της AstraZeneca, δήλωσε πως οι πολίτες έπρεπε να ενημερωθούν εξ αρχής με ειλικρίνεια για το χαμηλό ποσοστό επιπλοκών. «Ο κίνδυνος του να μην εμβολιαστούν είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που θα παρουσιαστεί εάν δεν κάνουν το εμβόλιο», είπε η Αθηνά Λινού.

