Επανέρχεται το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης

Ποιες ώρες ισχύει το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα.

Επανέρχεται από σήμερα στην Αθήνα το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Ειδικότερα, στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί για τη στάθμευση των οχημάτων επισκεπτών (πινακίδα Ρ69-ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ), παύει να ισχύει η ελεύθερη στάθμευση των οχημάτων και στο εξής θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν καταβολής αντίστοιχου τέλους, το οποίο θα είναι ανάλογο της διάρκειας της στάθμευσης.

Η ελεγχόμενη στάθμευση ισχύει στις θέσεις επισκεπτών τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο από τις 9:00 έως τις 16:00. Στις θέσεις των κατοίκων και στις ειδικές θέσεις το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης ισχύει όλο το 24ωρο και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς χρονικό περιορισμό για όλες τις ημέρες και ώρες.

Τα οχήματα με αναπηρικό σήμα μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα στις θέσεις επισκεπτών, χωρίς την καταβολή τέλους, επίσης, όλες τις ημέρες και ώρες. Για τα οχήματα επισκεπτών, η μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης στάθμευσης είναι 3 ώρες και τα τέλη στάθμευσης ανέρχονται σε 50 λεπτά για στάθμευση μισής ώρας και αυξάνονται κατά 50 λεπτά ανά μισή ώρα, μέχρι τη δεύτερη ώρα όπου φτάνει τα 2 ευρώ. Για στάθμευση 2,5 ωρών ο χρήστης πρέπει να καταβάλλει 4 ευρώ και για στάθμευση 3 ωρών 6 ευρώ. Η πληρωμή του τέλους στάθμευσης γίνεται με τη χρήση ξυστών και ηλεκτρονικών καρτών (μηχανήματα POS) προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης (αξίας 1 ευρώ, 2 ευρώ και 6 ευρώ). Οι εν λόγω κάρτες διατίθενται από τριτοπωλητές (περίπτερα κ.λπ.).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων ΕΔΩ. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού θα παρέχεται και πάλι η δυνατότητα καταβολής του προβλεπόμενου τέλους από απόσταση για τη στάθμευση οχημάτων στις θέσεις επισκεπτών και μέσω χρήσεως συσκευών Android και iOS, συγκεκριμένα μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Πληρωμής Ελεγχόμενης Στάθμευσης (MyAthensPass). Το τέλος στάθμευσης μέσω της εφαρμογής ΜyAthensPass είναι ανάλογο της διάρκειας στάθμευσης, όπως συμβαίνει και στις λοιπές κάρτες στάθμευσης επισκεπτών, ενώ η χρήση της εν λόγω εφαρμογής δεν απαιτεί τοποθέτηση κάρτας στο όχημα.

