Οικονόμου για δολοφονία Καραϊβάζ στον ΑΝΤ1: την ερευνούν οι καλύτεροι αξιωματικοί

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις αστυνομικές έρευνες για τη δολοφονία Καραϊβάζ.

Για «συστηματική και σε βάθος έρευνα» για τους δράστες της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ έκανε λόγο ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Είμαστε στη φάση της συλλογής στοιχείων και πληροφοριών, δεν είναι ώρα για πρόωρες εκτιμήσεις», σημείωσε, διαβεβαιώνοντας πως «ό,τι καλύτερο υπάρχει από πλευράς αξιωματικών, ερευνά την υπόθεση και εργαζόμαστε όσο το δυνατό εντατικότερα, ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς για το αν έχει αποδώσει στοιχεία η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, απάντησε πως «οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι λογικό ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στις πτυχές της έρευνας».

Την Κυριακή δόθηκε στη δημοσιότητα η εικόνα των δύο εκτελεστών, καταγεγραμμένη από κάμερες ασφαλείας της περιοχής του Αλίμου, τόπο κατοικίας του Γιώργου Καραϊβάζ, όπου και έγινε η εν ψυχρώ εκτέλεσή του.

Πρόκειται για ένα μόνο απόσπασμα του υλικού που εξετάζουν οι Αρχές, ερευνώντας για την ταυτοποίηση των δραστών.

