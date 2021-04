Οικονομία

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Ποια επιδόματα καταβάλλονται τις επόμενες ημέρες. Καταβολή αναδρομικών σε κληρονόμους που έχουν δικαίωμα από διαθήκη.

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ, συνολικού ύψους 161 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν από σήμερα έως τις 16 Απριλίου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η επιστροφή, σήμερα, των μειώσεων της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 στους κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων που έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που είχε ανακοινώσει η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ στις αρχές του έτους.

Ειδικότερα:

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, σήμερα θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές:

13,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 24.084 δικαιούχους για αναδρομικά κληρονόμων θανόντων συνταξιούχων, με κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη.

23.783 ευρώ θα καταβληθούν σε 25 δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας και μητρότητας.

2. Στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, από σήμερα έως τις 16 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

11,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 460 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

836.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.050 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Τέλος, 9.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 20 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν για το ίδιο διάστημα οι εξής καταβολές:

80 εκατ. ευρώ σε 370.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. Από το ποσό αυτό, τα 50 εκατ. ευρώ αφορούν σε δώρα Πάσχα και προκαταβολές ανεργίας.

40 εκατ. ευρώ σε 32.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

14 εκατ. ευρώ αφορούν σε 31.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω περίοδο δεν υπάρχουν προγραμματισμένες καταβολές από το ίδιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ.

