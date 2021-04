Κοινωνία

Πέθανε ο Θεολόγος Ψαραδέλλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».

Πέθανε, το βράδυ της Κυριακής, σε ηλικία 78 ετών πέθανε ο Θεολόγος Ψαραδέλλης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».

Ο Ψαραδέλλης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και φέρεται να είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο με πνευμονίτιδα και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ο Ψαραδέλλης είχε συλληφθεί το 2002 στην Χιλιαδού Ευβοίας, λίγο μετά μετά την έκρηξη βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού και ήταν ένας από τους κατηγορούμενους της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Ωστόσο απαλλάχθηκε των κατηγοριών.

Ο Ψαραδέλλης ήταν συνταξιούχος του ΙΚΑ και πατέρας δύο παιδιών, καθώς και ένας εκ των ηγετών του Διεθνιστικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ανήκε στον χώρο των τροτσκιστών και είχε έντονη αντιδικτατορική δράση.

Ειδήσεις σήμερα

Οικονόμου στον ΑΝΤ1: Οι καλύτεροι αξιωματικοί ερευνούν τη δολοφονία Καραϊβάζ

Δολοφονία Καραϊβάζ: Από το εξωτερικό ήρθαν οι εκτελεστές; (βίντεο)

ΗΠΑ: Επεισόδια και τραυματισμοί μετά τον θάνατο 20χρονου από αστυνομικά πυρά (εικόνες)