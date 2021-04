Οικονομία

Lockdown - Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Η εισήγησή μου στην Επιτροπή (βίντεο)

Ποιες δραστηριότητες θα εισηγηθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης να ανοίξουν την μεθεπόμενη εβδομάδα. Τι είπε για τα self tests σε λιανεμπόριο και μετακινήσεις, καθώς και για την εστίαση.

Το άνοιγμα εμπορικών κέντρων, φροντιστηρίων και κέντρων αισθητικής, θα εισηγηθεί στην επιτροπή των ειδικών, για την μεθεπόμενη εβδομάδα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, όπως αποκάλυψε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”. Διευκρίνισε, ωστόσο, πως η εισήγηση αυτή θα γίνει εφόσον επιβεβαιωθεί η πτωτική τάση των κρουσμάτων κορονοϊού. «Θα συνεχίσουμε άλλη μία εβδομάδα με το click inside να δούμε πως πηγαίνει ο ιός. Θα δούμε τα στοιχεία κυρίως της Τετάρτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής που πια θα είναι αρκετές μέρες και θα θέσουμε το ζήτημα στην Επιτροπή», είπε και συμπλήρωσε «Εάν αποδειχθεί ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο ο δείκτης θετικότητας εξακολουθεί να έχει αυτή την πτωτική τάση, εμείς θα εισηγηθούμε στον τομέα της αρμοδιότητάς μας, π.χ. να ανοίξουν και τα εμπορικά κέντρα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κλειστά».

Αναφερόμενος στο άνοιγμα των Λυκείων, επεσήμανε πως εάν δεν είχαμε τα self tests, θα είχαμε σήμερα φορείς να διασπείρουν τον ιό στα σχολεία: «Αν ανοίγανε τα σχολεία χωρίς τα self tests όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν στα σχολεία και στις τάξεις και θα διέδιδαν τον κορονοϊό. Άρα, τι πετύχαμε με αυτό το εργαλείο; Να μειώσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την έκθεση στον ιό, όχι μόνο στο σχολείο πια».

Προανήγγειλε πως σύντομα το “εργαλείο” αυτό θα επεκταθεί στο λιανεμπόριο, ώστε να υπάρχει καλύτερη “χαρτογράφηση”: «Όσο επεκτείνεται αυτό το εργαλείο και προϊόντος του χρόνου θα επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους της οικονομίας και το λιανικό εμπόριο θα ακολουθήσει στη χρήση των self tests. Θα έχουμε ολοένα και μεγαλύτερη χαρτογράφηση πλέον του πληθυσμού».

Δεν έκρυψε πως, ως Υπουργός Ανάπτυξης, υποστηρίζει το αίτημα του εμπορικού κόσμου για άνοιγμα των καταστημάτων χωρίς ραντεβού. «Προφανώς η ύπαρξη του click inside μειώνει την αγοραστική κίνηση. Το αίτημα του εμπορικού κόσμου είναι να μην υπάρχει ραντεβού. Εμένα αν με ρωτάτε ως Υπουργός Ανάπτυξης, το υποστηρίζω. Δεν προαναγγέλλουμε τίποτα. Αυτό θα συζητηθεί πρώτα με την Επιτροπή».

Ο κ. Γεωργιάδης συμπλήρωσε πως η κινητικότητα του κόσμου συνδέεται με την ανάγκη να ανοίξει η εστίαση με τραπέζια σε εξωτερικούς χώρους.

Ερωτηθείς σχετικά με το επικείμενο άνοιγμα του τουρισμού στα μέσα Μαΐου, είπε πως «μπορεί να ανοίξει ο τουρισμός χωρίς να ανοίξει η εστίαση», παρά το γεγονός ότι ο συνδυασμός θα ήταν πολύ καλύτερος: «Μπορεί να ανοίξει. Προφανώς και είναι πολύ καλύτερο να ανοίξει μαζί με την εστίαση. Ο τουρισμός είναι να ανοίξει 14 Μαΐου. Έχουμε έναν μήνα ακόμα. Η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι μέχρι τότε στην Ελλάδα μάλλον θα έχουμε πάει πολύ καλύτερα. Μένει να αποδειχθεί στην πραγματικότητα».

Σχετικά με τις μετακινήσεις όσων έχουν εμβολιαστεί, ανέφερε πως εάν ισχύσει το λεγόμενο “πράσινο διαβατήριο” για τους τουρίστες, θα εξεταστεί η εναρμόνιση του μέτρου και για τους εμβολιασμένους στην Ελλάδα. «Καλώ τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί. Το μείζον είναι να μην ακυρώνουν το ραντεβού τους. Το μείζον είναι όσοι βρίσκονται σε ηλικιακές ομάδες που δικαιούνται εμβόλιο να μπούνε στην πλατφόρμα και να ζητήσουν να εμβολιαστούν. Αυτό είναι το μείζον τώρα. Όποιος εμβολιαστεί δεν θα έχει μόνο την ευχέρεια να ταξιδεύει, θα σώσει τη ζωή του, των συγγενών του και της χώρας», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφορικά με το τι θα γίνει το Πάσχα, είπε πως «θα δούμε τις επόμενες ημέρες», συμπληρώνοντας πως «δεν κάνουμε μακροχρόνιες προβλέψεις εν μέσω κορονοϊού»

Κατηγορηματικός ήταν όσον αφορά στην Επιτροπή ότι «κανείς δεν υπονοεί πως έχει άλλα κίνητρα» και σημειώνοντας πως «δεν πρέπει να κάνουμε τα μέλη της Επιτροπής αντικείμενο του πολιτικού παιχνιδιού». Ειδικότερα για τη διαφωνία Τσιόδρα σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων, επανάλαβε πως του έχει εμπιστοσύνη και προσέθεσε πως «το μόνο άγχος του είναι να μη θρηνήσουμε περισσότερες ανθρώπινες ζωές».

Τέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε πως πιστεύει ότι «είμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής» και ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να μη μας παρασύρει η κούραση σε λάθος ενέργειες και “τα τινάξουμε όλα στον αέρα”.

