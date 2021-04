Κόσμος

Ανήλικη πυροβόλησε την αδελφή της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό πυροβολισμού από ανήλικο «δράστη» στις ΗΠΑ.

Ένα κοριτσάκι 5 ετών πυροβόλησε την 4χρονη αδελφή του, στο σπίτι τους στο Σαιντ Λούις, στο Μισούρι των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, το θύμα έπαιζε στο δωμάτιό του με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές του, όταν μία εξ αυτών την πυροβόλησε.

Η 4χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη και ασταθής.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όπλο, ενώ αρχικά είχαν πει ότι το κοριτσάκι αυτοτραυματίστηκε.

Από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα, συνολικά 17 ανήλικα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν δεχθεί πυρά, στην πόλη του Σαιντ Λούις.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα που ασχολείται με την Κακοποίηση Παιδιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Έλληνας μαθητής έγινε δεκτός στο Yale με υποτροφία 97%

Μητσοτάκης: Self tests για εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, μεταφορές και delivery

Κορονοϊός: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης στις ΗΠΑ