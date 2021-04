Κοινωνία

Μαθητές κάνουν κατάληψη επειδή άνοιξαν τα σχολεία κι όχι τα φροντιστήρια

Μαθητής Λυκείου μιλά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την κατάληψη που αποφάσισε το 15μελες με το άνοιγμα του σχολείου.

«Είμαστε έξι μήνες κλειστά, δίνουμε πανελλήνιες και αντί να ανοίξουν τα φροντιστήρια να δούμε τι γίνεται, μας ανοίγουν τα σχολεία που είμαστε 25 άτομα μέσα στην τάξη», δήλωσε στον ΑΝΤ1 κα την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μαθητής της Γ’ Λυκείου του 4ου Ενιαίου Λυκείου Πετρούπολης που τελεί υπό κατάληψη.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν πιστεύει ότι υπάρχει πανδημία, απάντησε πως το πιστεύει, «αλλά όχι όπως τα λένε στα κανάλια». Σε κάθε περίπτωση, το παιδί διαμαρτυρήθηκε καταγγέλλοντας ότι, ανοίγουν τα σχολεία χωρίς όμως να έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των ραντεβού.

Σύμφωνα με τον μαθητή, την κατάληψη αποφάσισε το 15μελες συμβούλιο των μαθητών.

