Κορονοϊός: Η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη “χτυπά” και εμβολιασμένους

Πώς λειτουργεί η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη σε εμβολιασμένους. Τι δείχνει έρευνα.

Η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη του κορονοϊού είναι σχετικά καλύτερη από τις άλλες στο να ξεφεύγει από την προστασία του εμβολίου των Pfizer/BioNTech σύμφωνα με Ισραηλινούς επιστήμονες

Η νοτιοαφρικανική παραλλαγή Β.1.351 του κορονοϊού SARS-CoV-2 είναι καλύτερη από τις άλλες γνωστές παραλλαγές του στο να διαπερνά τις άμυνες του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, ανακοίνωσαν Ισραηλινοί επιστήμονες.

Παρόλα αυτά, αν και σύμφωνα με τη νέα μικρή μελέτη, η νοτιοαφρικανική παραλλαγή φαίνεται σχετικά πιο ικανή στο να μολύνει ακόμη και εμβολιασμένους ανθρώπους, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο σε έναν εμβολιασμένο άνθρωπο.

Η νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ και τον μεγαλύτερο ισραηλινό οργανισμό παροχής υγείας Clalit, η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό (υπάρχει προδημοσίευση στο medRxiv), συνέκρινε περίπου 400 μη εμβολιασμένους ανθρώπους που αρρώστησαν από Covid-19, με άλλους τόσους ίδιας ηλικίας και φύλου που είχαν κάνει μία ή δύο δόσεις του εμβολίου και οι οποίοι επίσης είχαν διαγνωσθεί με κορονοϊό, σύμφωνα με τα πρακτορεία Γαλλικό και Ρόιτερς.

Η νοτιοαφρικανική παραλλαγή ευθύνεται για λιγότερο από 1% των κρουσμάτων στο Ισραήλ, όμως μεταξύ των 150 ατόμων της νέας μελέτης που είχαν πλήρως εμβολιασθεί με δύο δόσεις, το ποσοστό όσων είχαν μολυνθεί από τη νοτιοαφρικανική παραλλαγή, ήταν περίπου οκταπλάσιο (5,4%) σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους (0,7%).

«Αυτό σημαίνει», κατά τους ερευνητές, «ότι το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, αν και άκρως προστατευτικό, πιθανώς δεν παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας έναντι της νοτιοαφρικανικής παραλλαγής του κορονοϊού».

«Η νοτιοαφρικανική παραλλαγή είναι ικανή, σε ένα βαθμό, να διαπερνά την προστασία του εμβολίου», ανέφερε ο καθηγητής 'Αντι Στερν της Σχολής Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ. Διευκρίνισε ότι η μελέτη δεν αξιολόγησε κατά πόσο οι πλήρως εμβολιασμένοι που μολύνθηκαν από τη νοτιοαφρικανική παραλλαγή (οκτώ συνολικά), εκδήλωσαν σοβαρή νόσο. «Από τη στιγμή που βρήκαμε ένα πολύ μικρό αριθμό εμβολιασμένων μολυσμένων από την παραλλαγή Β.1.351, δεν έχει νόημα στατιστικά να αναφέρουμε τις εκβάσεις της νόσου», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η νέα μελέτη περιέλαβε ένα πολύ μικρό δείγμα ανθρώπων μολυσμένων με τη νοτιοαφρικανική παραλλαγή λόγω της σπανιότητας της τελευταίας στη χώρα. Στο Ισραήλ, όπως και σε άλλες χώρες, έχει πια επικρατήσει σχεδόν πλήρως η «βρετανική» παραλλαγή του κορονοϊού.

«Ακόμη κι αν η νοτιοαφρικανική παραλλαγή πράγματι διαπερνά την προστασία του εμβολίου, δεν έχει εξαπλωθεί ευρέως στον πληθυσμό», δήλωσε ο δρ Στερν, εκτιμώντας ότι η πιο μεταδοτική «βρετανική» παραλλαγή μπορεί να «μπλοκάρει» τη νοτιοαφρικανική.

Επίσης οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η έρευνα τους δεν σκόπευε να εξάγει γενικά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι οποιασδήποτε παραλλαγής, καθώς εστίασε μόνο σε ανθρώπους που είχαν ήδη διαγνωσθεί θετικοί για λοίμωξη από κορονοϊό.

Δύο μελέτες που είχαν δημοσιευθεί το Φεβρουάριο στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "New England Journal of Medicine" και είχαν πραγματοποιηθεί από τις εταιρείες Pfizer/BioNTech και Moderna, είχαν δείξει ότι η παρουσία αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό ήταν μικρότερη στους ανθρώπους που είχαν εκτεθεί στη νοτιοαφρικανική παραλλαγή, μια ένδειξη για μειωμένη προστασία.

Η νέα ισραηλινή μελέτη είναι η πρώτη αξιολόγηση με βάση πραγματικά δεδομένα για την ικανότητα της εν λόγω παραλλαγής να παρακάμπτει το εμβόλιο. Η Pfizer αρνήθηκε να σχολιάσει τη νέα μελέτη.

Η εμβολιαστική εκστρατεία του Ισραήλ έχει καλύψει περίπου 5,3 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας με την πρώτη δόση και 4,9 εκατομμύρια ή το 53% του πληθυσμού των 9,3 εκατομμυρίων με δύο δόσεις. Ήδη η χώρα δρέπει τους καρπούς του μαζικού εμβολιασμού, χαλαρώνοντας πολλούς από τους προηγούμενους περιορισμούς που είχε επιβάλει στους πολίτες. Περίπου το ένα τρίτο των Ισραηλινών είναι κάτω των 16 ετών, συνεπώς δεν έχουν συμπεριληφθεί μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα εμβολιασμού.

