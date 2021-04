Κοινωνία

Γιώργος Καραϊβάζ: Η διαδρομή του από την Καλλίφυτο της Δράμας μέχρι τη δημοσιογραφία (βίντεο)

Ελεύθερη έκφραση, αιχμηρή πένα, απονομή Δικαιοσύνης αυτός ήταν ο Γιώργος Καραϊβάζ. "Το Πρωινό" τον αποχαιρετά με ένα συγκινητικό αφιέρωμα.

Ένα συγκινητικό αφιέρωμα ετοίμασε η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» στον αστυνομικό συντάκτη Γιώργο Καραϊβάζ, που έπεσε νεκρός με δέκα σφαίρες το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής έξω από το σπίτι του στην Άλιμο.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν ένας έμπειρος και ένας απο τους παλαιότερους αστυνομικούς συντάκτες που συνέδεσε το όνομα του με μεγάλα ρεπορτάζ και αποκαλύψεις μέσα από τον ΑΝΤ1, είχε συνεργαστεί με μεγάλες εφημερίδες,ενώ τα τελευταία χρόνια είχε δημιουργήσει την δική του ιστοσελίδα bloko.gr

"Ελεύθερη έκφραση, αιχμηρή πένα, απονομή Δικαιοσύνης", αυτός ήταν ο Γιώργος Καραϊβάζ.

Δείτε το αφιέρωμα στον Γιώργο Καραϊβάζ

