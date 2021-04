Κοινωνία

Σόμπολος για Καραϊβάζ στο “Πρωινό”: Συμβόλαιο θανάτου πίσω από την δολοφονία του (βίντεο)

Για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και την πορεία των ερευνών μίλησε ο Πάνος Σόμπολος. Τι εκτιμά για τα κίνητρα των δραστών.

Ο Πάνος Σόμπολος, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και και την πορεία των ερευνών.

Ο "Πρύτανης" του αστυνομικού ρεπορτάζ είπε πώς όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η εν ψυχρώ εκτέλεση του δημοσιογράφου είναι ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου και εκτιμά ότι έχει απομακρυνθεί το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας.

Αναφερόμενος στις έρευνες που διεξάγονται, ο κ.Σόμπολος είπε ότι στο "μικροσκόπιο" των αστυνομικών Αρχών έχουν μπει βίντεο που έχουν συγκεντρώσει από καταστήματα, επιχειρήσεις, οικίες, αλλά και από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν στοιχεία για τους δράστες της μαφιόζικης επίθεσης.

