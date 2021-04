Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ένα στα τρία παιδιά που νοσηλεύονται, χρειάζονται ΜΕΘ

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία του αμερικανικού CDC για τις σοβαρές επιπλοκές της COVID-19 σε παιδιά.

Σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών και εφήβων (το 31%) που εισάγονται στο νοσοκομείο λόγω κορονοϊού, τελικά, θα χρειαστούν εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σύμφωνα με τα στοιχεία των Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC) για τις ΗΠΑ, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι μόνοι οι ηλικιωμένοι και γενικότερα οι ενήλικες που μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές εξαιτίας της COVID-19.

Επιπλέον, περίπου το 20% -δηλαδή το ένα στα πέντε- από τα παιδιά που θα εισαχθούν σε ΜΕΘ ή το 7% των συνολικών νοσηλευόμενων παιδιατρικών ασθενών με κορονοϊό θα χρειαστούν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής τους. Μολονότι τα περισσότερα παιδιά με COVID-19 την περνούν ήπια και μόνο περίπου ένα στα δέκα παιδιά και έφηβοι (το 12%) που μολύνονται από τον κορονοϊό θα χρειαστούν νοσηλεία, από όσα παιδιά τελικά εισάγονται στο νοσοκομείο, ένα όχι αμελητέο ποσοστό μπορεί να εμφανίσει βαριά COVID-19.

«Μερικά παιδιά αναπτύσσουν σοβαρή νόσο που οδηγεί σε νοσηλεία, διασωλήνωση και θάνατο», τόνισαν οι ερευνητές του CDC, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό “JAMA Network Open”. Το 2020 περισσότερα από δύο εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα στις ΗΠΑ, από τα συνολικά περίπου 30 εκατομμύρια, αφορούσαν παιδιά, σύμφωνα με το CDC.

Το 54% των παιδιατρικών ασθενών με COVID-19 στις ΗΠΑ και το 58% όσων χρειαστούν μηχανική υποστήριξη αναπνοής είναι αγόρια. Τα παιδιά και οι έφηβοι με προϋπάρχουσες χρόνιες παθήσεις έχουν υπερτριπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν βαριάς μορφής Covid-19, σε σχέση με συνομήλικούς τους χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Επίσης, τα παιδιά δύο έως 11 ετών είναι 53% πιθανότερο να νοσήσουν βαριά από τον κορονοϊό, σε σχέση με τους εφήβους 12 έως 18 ετών.

