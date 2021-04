Πολιτική

Κεραμέως για σχολεία: Μέρα αισιοδοξίας η επιστροφή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε λύκειο στο Ίλιον βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας, με αφορμή την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο.

«Μια μέρα αισιοδοξίας, τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο με αυξημένα μέτρα προστασίας», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, κατά την επίσκεψή της στο 3ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, προσθέτοντας ότι «το self test είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο ξεκινάει τώρα» και συμβάλλει στην «καλλιέργεια της ατομικής ευθύνης στα παιδιά».

«Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε βήμα βήμα, κάθε στάδιο της διαδικασίας και να διορθώνουμε όπου χρειάζεται, ότι χρειάζεται», ανέφερε η υπουργός.

Η κ. Κεραμέως επισήμανε πως η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίστηκε χάρη στην «τεράστια προσπάθεια των μαθητών και των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών, στελεχών της εκπαίδευσης, στη συνεργασία των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των φαρμακείων για τη διανομή των self tests».

Σε ερώτηση τι θα γίνει αν κάποιο παιδί δηλώσει θετικό τεστ, η κ. Κεραμέως απάντησε ότι το επόμενο βήμα είναι να κάνει ένα επιβεβαιωτικό τεστ, το οποίο αν βγει θετικό θα πρέπει να απέχει δεκατέσσερις ημέρες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Η υπουργός Παιδείας τόνισε πως ο καλός καιρός είναι σύμμαχος και υπάρχει ευελιξία στα σχολεία να διαμορφώσουν το μάθημα σε συνθήκες που κρίνουν κατάλληλες, πως πχ, μάθημα στο προαύλιο του σχολείου, ή στην τάξη με τα παράθυρα ανοιχτά. Υπογράμμισε πως ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών προχωράει και όλα αυτά «βοηθούν στην επιστροφή στο σχολείο με πολύ μικρά, αργά και προσεκτικά βήματα».

Οι τελικές αποφάσεις για τις προαγωγικές εξετάσεις θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Όσο για τις πανελλαδικές δρομολογούνται για εντός Ιουνίου, αλλά πάλι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τον προσεχή χρόνο.