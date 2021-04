Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καπραβέλος: Μας έχει ξεφύγει η πανδημία - Τρεις νεκροί κάθε ώρα

Υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερα τεστ ανίχνευσης του ιού, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το άνοιγμα του τουρισμού.

«Η πανδημία έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, δεν το περιμέναμε κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος και πιέζονται αφόρητα τα νοσοκομεία», δήλωσε στο “Θέμα 104,6” ο Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής β/ ΜΕΘ στο Νοσοκομείο “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης.

«Μας έχει ξεφύγει για ακόμη μια φορά η πανδημία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καπραβέλος, επισημαίνοντας ότι πρέπει να στραφούμε σε πολλά τεστ και όχι σε περιορισμό της ανθρώπινης δραστηριότητας. «Έχουμε φτάσει σε μια κόπωση που κάνουμε “χαρακίρι”».

Περιγράφοντας την κατάσταση στα νοσοκομεία, έκανε λόγο για τρεις νεκρούς κάθε ώρα. «Είναι φρίκη, εικόνες τριτοκοσμικές ασθενείς να διασωληνώνονται σε απλό θάλαμο», σημείωσε.

«Δεν ξέρω που θα φτάσει η οροφή του τρίτου κύματος, έτσι όπως τα βλέπουμε θα φτάσουμε τους 900-1.000 διασωληνωμένους τέλος Απριλίου», προσέθεσε ο κ. Καπραβέλος, ενώ διερωτήθηκε τι πολιτική τουρισμού να κάνεις με αυτή την εικόνα. «Θα καταστραφούμε σαν χώρα», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν δεν ήταν οι εμβολιασμοί το τρίτο κύμα θα είχε τα εκρηκτικά χαρακτηριστικά του δεύτερου, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για περισσότερα τεστ.

Δεν είναι μόνο ωστόσο να τους καταγράψεις, πρέπει και να τους ανιχνεύσεις, συμπλήρωσε. «Πρέπει να γίνει ιχνηλάτηση και να τους απομονώσουμε», ανέφερε ακόμα, χαρακτηρίζοντας θετικό μέτρο τα self tests. «Αν το κάναμε από τον Ιανουάριο, δεν θα είχαμε αυτό το τρίτο κύμα. Τα πολλά τεστ και οι εμβολιασμοί είναι η λύση ελέγχου της πανδημίας», κατέληξε.

