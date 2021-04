Life

Αποκλειστικά στο “Πρωινό” : Ο Κώστας Σπυρόπουλος εισήχθη σε νοσοκομείο (βίντεο)

Γιατί εισήχθη στο νοσοκομείο ο Κώστας Σπυρόπουλος. Τι αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του ο Γιώργος Λιάγκας.

Στο νοσοκομείο με κορονοϊό νοσηλεύεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Σπυρόπουλος.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", ο Κώστας Σπυρόπουλος διαγνώστηκε με κορονοϊό και εμφάνισε πυρετό και έντονα συμπτώματα.. Παράλληλα, ο παρουσιάστηκε αποκάλυψε πώς θετική στον κορονοϊό είναι και η σύντροφός του Χριστίνα Πολίτη, που παραμένει σπίτι με ήπια συμπτώματα.

«Ο Κώστας Σπυρόπουλος είναι στο νοσοκομείο με κορονοϊό. Ξεκίνησαν τα συμπτώματα πριν μερικές μέρες. Είχε πυρετό, του ανέβηκε και έχει κάνει πνευμονία. Ανέβηκε ο πυρετός και έπεσε το οξυγόνο στο αίμα κάτω από τα επιθυμητά επίπεδα, έκανε πνευμονία και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και η σύντροφός του, Χριστίνα Πολίτη, έχει κολλήσει κορονοϊό. Όμως είναι ασυμπτωματική και έχει παραμείνει σπίτι» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

