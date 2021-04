Life

“Η Φάρμα” - Μαρία Τοτόμη: Η αποχώρηση και τα... καρφιά για τους συμπαίκτες της (βίντεο)

Η Μαρία Τοτόμη, η "αγρότισσα", που αποχώρησε το βράδυ του Σαββάτου, από την "Φάρμα" βρέθηκε στην παρέα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και μίλησε για όλους και για όλα.

Η Μαρία Τοτόμη και η Κυριακή Κατσογρεσάκη έδωσαν μια πολύ μεγάλη μάχη, ωστόσο η δεύτερη κατάφερε να φέρει τις περισσότερες νίκες στα αγωνίσματα και έτσι εξασφάλισε την παραμονή της στο παιχνίδι.

"Η Κατσογρεσάκη με υποβίβασε, με έκανε να νιώσω ότι έφυγα από τη "Φάρμα" πριν καν αγωνιστώ, η Μαρία Τοτόμη φανερά ενοχλημένη από την συμπεριφορά της συμπαίκτριάς της.

