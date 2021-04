Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Κωνσταντής μαθαίνει ότι οι αδελφές Σταμίρη σκότωσαν τον αδελφό του (βίντεο)

Το σοκ του Κωνσταντή και spoiler για το μυστικό της Ελένης. Αποκλειστικά πλάνα από το αποψινό επεισόδιο.

Απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο από τις «Άγριες Μέλισσες» παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό», με τον Κωνσταντή να είναι σοκαρισμένος όταν μαθαίνει ότι οι αδελφές Σταμίρη συμμετείχαν στη δολοφονία του αδελφού του.

Spoiler επόμενων επεισοδίων:

Η Ελένη ξεκινά να ψάχνει το θέμα μιας πιθανής εγκυμοσύνης.

Την ίδια ώρα ο Λάμπρος είναι στο πλευρό της στην προσπάθειά τους για ένα παιδί.

Η περίληψη του επεισοδίου της Δευτέρας

Ο Κωνσταντής συντετριμμένος από τα όσα έχει μάθει, προσπαθεί να το διαχειριστεί, ενώ ο Νικηφόρος, έξαλλος με την κοινή αγωγή Ασημίνας και Δρόσως, ξεκαθαρίζει τη θέση του και αφήνει ξεκρέμαστο τον Συνεταιρισμό. Πώς θα το πάρει ο Μιλτιάδης μετά το τελεσίγραφο που έδωσε στον ανιψιό του; Όμως, το σπίτι των Σεβαστών έχει να διαχειριστεί μία ακόμα δυσάρεστη είδηση που θα τους ενώσει για λίγο σαν μία γροθιά. Ο Γραμματικός συνδέει τον Μελέτη με τους Άβαντες, τους οποίους έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, ενώ ο Μεγαρίτης πείθει τον Μελέτη πως η βοήθειά του είναι χρήσιμη για να φτάσει στον δολοφόνο του Θέμελη. Ο Προκόπης συγκρούεται με τον ξάδελφό του καθώς του αποκαλύπτει την αλήθεια για τη Λέτα. Η Σοφούλα έρχεται αντιμέτωπη με τις κακές γλώσσες του χωριού και ανακοινώνει στους γονείς της πως δε μπορεί να ζει άλλο εκεί, ενώ ο Προύσαλης με τη Ρίζω ετοιμάζονται για τον γάμο.

