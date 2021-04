Πολιτική

Παππάς: Τα μισά από τα νοικιασμένα λεωφορεία βγήκαν για δρομολόγια (εικόνες)

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση από τον τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ ΑΕ.

«Κανένα από τα οχήματα που βρίσκονται στο αμαξοστάσιο της Πέτρου Ράλλη δεν βγήκε στον δρόμο για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό. Συνολικά, από όλα τα αμαξοστάσια, μόνο τα μισά από τα νοικιασμένα λεωφορεία βγήκαν για δρομολόγια». Αυτό δήλωσε ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ ΑΕ στην Πέτρου Ράλλη και μπήκε στα λεωφορεία «που, πριν από λίγες μέρες, οι κύριοι Μητσοτάκης και Καραμανλής διαφήμιζαν ως υπερσύγχρονα».

Ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «τα οχήματα που είδαμε στην Πέτρου Ράλλη αξιοποιήθηκαν, απλώς, την Παρασκευή για επικοινωνιακούς λόγους και πλάνα από drone και επέστρεψαν στο αμαξοστάσιο, κάποια με βλάβες». Σημείωσε ότι «υπάρχουν οχήματα με 700.000 χιλιόμετρα, τα οποία ο Οργανισμός προμηθεύτηκε σε τιμή λίγο χαμηλότερη από την τιμή αγοράς καινούριων» και πως «η ακαταλληλότητα είναι παραπάνω από εμφανής». «Θα θέλαμε να ξέρουμε αν η Επιτροπή Παραλαβής έχει παραλάβει και τυπικά αυτά τα οχήματα. Η απραξία είναι προσβλητική για τον κοινό νου», σχολίασε.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, ο κ. Παππάς «ενημερώθηκε από εργαζόμενους και διαπίστωσε ότι τα οχήματα που παρέλαβε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι 10ετίας ή 12ετίας και έχουν “γράψει” πάνω από 500.000 χιλιόμετρα». Επίσης, «τα μισά περίπου οχήματα δεν εκτελούν δρομολόγια, καθώς πολλά παρουσιάζουν βλάβες» και «σύμφωνα με εργαζόμενους, τα νοικιασμένα λεωφορεία βγήκαν στον δρόμο την Παρασκευή για να ληφθούν πλάνα από το drone της ΝΔ, κάποια έμειναν λόγω βλάβης και τα περισσότερα επέστρεψαν αμέσως στο αμαξοστάσιο».

Επιπλέον, όπως τονίζεται στο δελτίο Τύπου για την επίσκεψη του κ. Παππά στο αμαξοστάσιο της Πέτρου Ράλλη, «τα οχήματα δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας εν μέσω πανδημίας, καθώς έχουν ελάχιστα παράθυρα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με πρόχειρες πατέντες, ενώ είναι ακατάλληλα για χρήση από ΑμεΑ».

Τέλος, επισημαίνεται ότι «το κόστος ενοικίασης των 293 μεταχειρισμένων λεωφορείων είναι λίγο χαμηλότερο από το κόστος αγοράς ίδιου αριθμού νέων» και πως «δαπανήθηκαν 51 εκατ. ευρώ για 4 χρόνια ενοικίασης, με δυνατότητα μετέπειτα αγοράς τους με επιπλέον 5 εκατ. ευρώ, όταν η αξία αγοράς ίδιου αριθμού οχημάτων δεν θα ξεπερνούσε τα 61 εκατ. ευρώ».

